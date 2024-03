Un recente comunicato stampa ha sollevato l’entusiasmo degli utenti di Microsoft 365, con l’annuncio di una serie di aggiornamenti rivoluzionari per l’abbonamento base del servizio. Queste nuove funzionalità danno un valore aggiunto ai già fruitori del programma. Ma potrebbero anche attirare nuovi clienti desiderosi di sfruttare appieno le potenzialità offerte dalla più nota suite di produttività online.

L’abbonamento base, lanciato a metà gennaio, ha già catturato l’attenzione grazie alla sua combinazione di convenienza e utilità, in più con le ultime opzioni di utilizzo in arrivo garantisce anche una migliore sicurezza ed accessibilità dei servizi offerti.

Microsoft, uno sguardo più approfondito

Tra le caratteristiche più rilevanti introdotte da Microsoft, troviamo una maggiore protezione contro gli attacchi ransomware su OneDrive. Una funzione rivoluzionaria che implica un monitoraggio costante degli account degli utenti da parte del sistema. Dalla ricerca di segnali di attività sospette come modifiche anomale ai file o tentativi di crittografia. Una volta individuata una potenziale minaccia, il sistema avvisa prontamente l’utente tramite notifica e-mail, così che possa agire tempestivamente per proteggere i propri dati. Anche se potrebbero comunque verificarsi perdite di dati tra l’infezione e il rilevamento da parte del sistema, questa nuova funzionalità mira a ridurre significativamente il rischio e a preservare l’integrità dei contenuti sensibili.

Altra innovazione degna di nota è l’ampliamento del Vault personale su OneDrive. Questa cartella protetta, destinata a contenere i file più preziosi degli utenti come documenti, progetti e fotografie private, ora offre spazio illimitato per ospitare una vasta gamma di altri dati. L’autenticazione a due fattori garantisce un ulteriore livello di sicurezza. Offrendo la tranquillità di sapere che i propri dati sensibili sono al sicuro. Attivare il Vault personale è un processo semplice e intuitivo, e richiede davvero pochi secondi. Iniziate a testare queste ultime novità e per valutarne l’utilità in prima persona. Restate connessi per ulteriori dettagli !