SUPER PROMO Amazon: Pentola Elettrica Electrolux ad un PREZZO PAZZO

La cucina è una vera e propria forma d’arte capace di darti tutta la libertà che cerchi e di sperimentare ricette con cotture diverse. Una delle tecniche culinarie che ha guadagnato sempre più popolarità negli ultimi anni, grazie anche ai programmi televisivi su Netflix o su Sky, è quella lenta, che può durare anche ore ma che dona risultati superlativi. Hai pensato di testare a casa questo metodo? Potresti acquistare la Pentola Elettrica in Acciaio Inox per Cottura Lenta di Electrolux su Amazon e provare!

La cottura lenta con la Slow Cooker trattiene ogni vitamina e mantiene sostanze nutritive degli ingredienti, come frutta e verdura, consentendoti di cucinare in modo molto più salutare del solito. Ciò significa che i piatti preparati con questa pentola non solo sono incredibilmente buoni da gustare, ma anche più nutrienti rispetto ad una cottura in forno o in padella.

Pentola Elettrica Electrolux: specifiche e metodi di cottura disponibili

La Pentola Elettrica di Electrolux riesce a contenere una grossa quantità di cibo grazie alla sua capienza di 6,6 litri. Questo particolare la rende perfetta per preparare qualsiasi quantità di ingredienti e porzioni di ricette, sia per una cenetta a lume di candela che per un pranzo domenicale in grande stile. La pentola è in acciaio inox e le sue maniglie sono in alluminio pressofuso ed è talmente resistente che ti durerà anni ed anni, oltre ad essere esteticamente moderna.

Tramite il coperchio in dotazione in vetro della pentola elettrica puoi tenere sott’occhio il grado di cottura delle tue preparazioni, senza dover aprila e magari compromettere il risultato finale del piatto. Questo speciale elettrodomestico ha diversi programmi di cottura predefiniti per farti provare diverse preparazioni e regolare la temperatura in base alle ricette. Sicuramente amerai la funzione Keep Warm, ch mantenere il cibo alla temperatura desiderata fino al momento in cui lo dovrai servire.

Ora in sconto su Amazon a soli 69,99€ grazie al 30% di sconto, puoi acquistarla risparmiando una grossa somma senza sentirti in colpa per aver intaccato le tue finanze. Approfittane subito e prova l’ebrezza della cottura lenta.