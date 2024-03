Netflix, le nuove serie TV e FILM per aprile 2024

Ancora una volta un mese da record per Netflix che infatti ha continuato a macinare numeri eccezionali con le sue serie e con i suoi film. Il colosso streaming infatti continua ad avere la funzione di leader contrastato e a quanto pare tutto continuerà anche durante il prossimo mese di aprile.

La classifica completa con serie e contenuti di varia natura risulta una delle più guardate in assoluto, a partire dagli inizi di marzo. Sembra essere tutto chiaro: bisogna continuare a dominare a colpi di nuove produzioni e pezzi pregiati. Ne stanno per arrivare davvero tanti come recita l’elenco che trovate qui in basso.

Chiunque potrà guardare queste serie liberamente, basterà solo essere abbonati a Netflix, a partire da 7,99 € al mese.

Netflix batte i record anche ad aprile: arrivano nuove serie e film

I fan del mondo dei manga e degli anime horror si ritroveranno a fronteggiare due produzioni straordinarie. A partire dal 5 aprile infatti arriverà la serie “Kiseiju“, secondo alcune indiscrezioni una delle più belle degli ultimi anni. Sempre nello stesso ambito, i fan di “City Hunter” accoglieranno tanto vociferato adattamento giapponese del manga, uno dei più famosi al mondo, il quale vedrà la luce a partire dal 25 aprile.

Parlando ancora una volta di serie TV, non si può tralasciare una serie drammatica fatta di 8 episodi: si chiama “Ripley” e parla di un truffatore che dovrà convincere il figlio di un uomo molto ricco a tornare in America dopo essere andato in Italia. Arriva ufficialmente a partire dal 4 aprile.

Da non tralasciare anche “Fabbricante di lacrime” che arriverà anche in questo caso il 4 aprile. Proveniente da un famoso romanzo che due anni fa è stato un vero best-seller, questo film è pronto a raccogliere il favore della critica.

Siete pronti dunque a divertirvi ancora una volta davanti allo schermo con Netflix? Si prospetta un mese di aprile davvero eccezionale.