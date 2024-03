Una delle novità più apprezzate con l’arrivo di iPhone 15 e presto imitata da aziende rivali come Samsung è stata la scelta del colosso di Cupertino di dotare i suoi melafonini di una scocca posteriore in titanio.

L’utilizzo del materiale ha appunto ispirato anche l’azienda sudcoreana che ha prontamente dotato i suoi Galaxy S24 della medesima scocca, dando il via così a una nuova tendenza giustificata non soltanto dai risultati estetici non indifferenti, bensì dai vantaggi ottenuti dal punto di vista tecnico.

Grazie al titanio Apple ha avuto modo di ridurre il peso complessivo dei suoi dispositivi e di ottenere dei risultati migliori riguardo la dissipazione del calore. Inoltre, la scocca risulta essere più resistente ai graffi e in grado di rendere meno visibili le impronte.

Un aspetto che sembrerebbe aver diviso gli appassionati riguarda però il design degli ultimi melafonini, da molti non apprezzati per la scocca con bordi opachi rispetto agli standard. Ciò potrebbe indurre Apple a procedere con l’implementazione di una nuova tecnologia che, pur sfruttando il titanio, permetterà agli iPhone 16 di ottenere dei bordi più lucidi.

iPhone 16 potrebbero ottenere una scocca in titanio con i bordi più lucidi!

9to5Mac ha già condiviso in rete un’immagine tramite la quale è possibile notare come potrebbero essere i prossimi iPhone che, secondo il leaker yeux1122, accoglieranno una nuova tecnologia in titanio che permetterà ad Apple di rinnovare il design dei suoi melafonini.

Gli iPhone 16, inoltre, si distingueranno dai modelli più recenti per le loro dimensioni e, i modelli base e Plus per la nuova disposizione dei sensori fotografici. A caratterizzare i quattro dispositivi sarà anche l’arrivo di un nuovo tasto Capture, destinato molto probabilmente ad accogliere una serie di funzionalità riguardanti la fotocamera.

Molto probabilmente, inoltre, Apple introdurrà nuove colorazioni, tra le quali Space Black e Rose, che accompagneranno le già note versioni Titanio bianco e Titanio naturale, anche se le indiscrezioni fanno riferimento alla possibilità che quest’ultima subiscano delle piccole modifiche.