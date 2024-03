Il governo olandese ha messo in cantiere un investimento di ben 2,5 miliardi di Euro da destinare alla regione di Eindhoven. Questi fondi verranno divisi per potenziare le infrastrutture, l’istruzione e l’edilizia della regione, che non è stata scelta a caso. Vi si trova, infatti, la sede dell’ASML, e questo sostegno non mancherà di sostenere la crescita e la potenziale espansione dell’azienda fuori dai Paesi Bassi.

L’Olanda e il Progetto Beethoven

Il progetto, chiamato “Project Beethoven”, ha davanti a sé numerosi anni di lavoro e verrà usato per garantire la stabilità e il continuo delle operazioni di ASML nei Paesi Bassi. La cura per questa azienda viene giustificata dal fatto che l’Olanda vuole tenersi stretta quest’opportunità unica di ricchezza economica e tecnologica, ed evitare che l’ASML decida di migrare altrove. Questa sembrerebbe aver valutato la possibilità di posti alternativi in cui stabilire le proprie sedi, ma poi, anche aiutata da questo finanziamento, ha deciso di rimanere nel luogo d’origine.

Il governo non ha potuto che essere felice di questa risposta, e si è detto disposto ad ridurre l’onere fiscale sulle imprese ed investire sulle infrastrutture e sull’insegnamento tecnico così da dare alla ASML il personale qualificato di cui ha bisogno. Ci sono state proposte anche su pogetti edilizi nella regione, così da incentivare la crescita demografica e la manodopera utilizzabile.

ASML, dalla sua, non ha potuto che accogliere con piacere queste proposte, soffermandosi su come sia importante avere un ambiente favorevole agli affari per lo sviluppo del proprio futuro. Ha dato anche la sua disponibilità ad una collaborazione con il governo olandese per definire meglio i dettagli relativi alle sue prospettive espansionistiche.

Le ambizioni di espansione di ASML sono notevoli, con l’obiettivo di potenziare le proprie capacità produttive di macchinari per la litografia ultravioletta profonda (DUV) ed estrema (EUV). Questo investimento è mirato a consolidare la presenza dell’azienda nei Paesi Bassi e a sostenere la sua crescita nel settore dei semiconduttori, riaffermando così il suo ruolo strategico nell’economia olandese.

L’importanza economica e politica di ASML

Quello di cui si occupa ASML è qualcosa di estremamente importante nell’attuale commercio tecnologico. L’azienda è infatti un punto di riferimento molto importante nel settore della litografia utilizzata nella fabbricazione di semiconduttori. Nello specifico, la sua principale attività è quella di sviluppo e produzione di macchine impiegate nel processo di produzione di chip al silicio. Questi chip sono essenziali per una gamma infinita di dispositivi elettronici compresi computer, apparecchi medici, smartphone e, non ultimo a livello di importanza, sviluppo dell’IA.

Grazie alle macchine di ASML, è possibile la miniaturizzazione dei circuiti integrati, permettendo così una maggiore potenza e prestazioni nei dispositivi elettronici. Tra i suoi clienti figurano aziende leader nel settore come Samsung, Intel, TSMC, Micron, SK Hynix, GlobalFoundries, UMC, NXP e Sony Semiconductor Solutions. La sua importanza è chiara anche da un punto di vista politico, oltre che commerciale, basti pensare a quanto abbiamo scritto in precedenza sulla questione cinese.