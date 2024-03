Google ha confermato che la funzione “Cerchia e cerca” arriverà su tutti i device Android di ultima generazione. La feature era un’esclusiva dei Pixel 7 e dei Galaxy S24 ma si prepara a fare il proprio debutto sui device spinti dal sistema del robottino verde.

Grazie a “Cerchia e Cerca”, gli utenti potranno semplificare il modo di effettuare ricerche online, risparmiando tempo e ottenendo informazioni sempre coerenti e soddisfacenti. Infatti, basterà tenere premuto il tasto home del proprio device Android per attivare la funzione con la navigazione a tre tasti o preme a lungo la barra di navigazione per chi usa le gesture.

In questo modo, si aprirà Google Lens per effettuare la ricerca tramite immagini e ottenere tutto il supporto necessario. Per esempio, se in una immagine viene mostrato un particolare capo di abbigliamento, sarà possibile evidenziarlo con un cerchio e il motore di ricerca troverà tutti i risultati pertinenti.

Google si sta preparando a rilasciare la funzione “Cerchia e cerca” su tutti gli smartphone, i tablet e i pieghevoli Android più recenti

Ma non è tutto, perché Google vuole portare la funzione “Cerchia e Cerca” ad un nuovo livello. Infatti, questa feature si rivela particolarmente utile con le traduzioni. Gli utenti potranno inquadrare un menù in lingua straniera o altri testi come i cartelli stradali, evidenziare la sezione che interessa e ottenere immediatamente la traduzione.

L’azienda di Mountain View punta a semplificare l’esperienza utente, evitando fastidiosi passaggi come i copia e incolla. Attraverso la fotocamera del proprio device sarà possibile inquadrare ciò di cui abbiamo bisogno e ricercare.

L’aggiornamento sarà rilasciato da Google nel corso delle prossime settimane e arriverà su smartphone, tablet e device pieghevoli. Trattandosi di una feature basata sull’Intelligenza Artificiale, gli smartphone e i tablet in grado di utilizzare “Cerchia e Cerca” dovranno poter contare su una potenza di calcolo importante. Per questo, la funzionalità arriverà certamente su tutti i device di nuova generazione ma potrebbe avere alcune limitazioni sui dispositivi più datati.