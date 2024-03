Nel panorama sempre più competitivo della telefonia mobile, dove le offerte sono numerose e le esigenze degli utenti sempre più diverse, TIM si distingue con la sua ultima proposta: la TIM GIGA POWER 50. Questo nuovo pacchetto non solo offre una generosa quantità di dati, ma assicura anche la qualità della rete TIM, il tutto a un prezzo incredibilmente conveniente!

L’incredibile offerta TIM GIGA POWER 50

Con la TIM GIGA POWER 50, gli utenti possono godere di ben 100 GIGA di traffico dati al mese per i primi 3 mesi, dopo i quali la quantità si riduce a 50 GIGA mensili. Questo pacchetto è progettato per soddisfare le esigenze di coloro che utilizzano in maniera intensiva internet sul loro smartphone, consentendo di navigare, guardare video in streaming, giocare online e utilizzare le applicazioni senza preoccuparsi di esaurire rapidamente il proprio credito dati.

Ma le vantaggiose caratteristiche non si fermano certo qui. Nel caso in cui gli utenti superino la quantità di dati inclusi nell’offerta la navigazione non si interrompe, ma continua a un costo aggiuntivo di soli 1,90 € ogni 200 megabyte utilizzati, con un massimo di 1 GB di traffico di riserva. Questo garantisce una maggiore flessibilità e tranquillità agli utenti che possono continuare a utilizzare i loro dispositivi senza interruzioni indesiderate.

In più, per coloro che desiderano un’esperienza di navigazione ancora più completa e senza limiti, c’è l’opzione dei GIGA ILLIMITATI con TIM UNICA, riservati ai clienti TIM che hanno anche una linea fissa di casa. Questo permette di navigare senza preoccupazioni di quantità di dati ed è ideale per chi utilizza internet in modo intensivo e continuativo, come per un lavoro in smart working.

L’attivazione dell’offerta è semplice e conveniente, disponibile su diversi metodi di pagamento tra cui carta di credito, conto corrente postale/bancario, TIM Pay, o utilizzando il credito residuo disponibile sul proprio numero TIM. Una volta richiesta, la TIM GIGA POWER 50 viene attivata entro massimo 48 ore, con conferma tramite SMS, e si rinnova automaticamente entro massimo 4 ore dalla mezzanotte della data di scadenza del periodo di riferimento.

Dove l’affidabilità è di casa

Per garantire la massima trasparenza e controllo, gli utenti possono verificare lo stato della loro offerta e il traffico residuo direttamente online attraverso MyTIM Mobile sul sito ufficiale, tramite l’app MyTIM, o chiamando gratuitamente il numero 40916.

In un’epoca in cui la connettività è diventata essenziale per ogni aspetto della nostra vita quotidiana, l’offerta della TIM GIGA POWER 50 si presenta come un’opportunità imperdibile per garantire una navigazione senza limiti e senza sorprese sulle spese aggiuntive. Con una generosa quantità di dati, una rete affidabile e prezzi convenienti, TIM si conferma ancora una volta come una scelta vincente per gli utenti alla ricerca delle migliori soluzioni di connettività mobile.