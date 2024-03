CoopVoce, offerte di marzo 2024: bastano 4 EURO per la EVO 10

Non ci sono dubbi sull’effettivo valore di CoopVoce che ultimamente ha lanciato una nuova offerta che costa solo 4,99 € al mese.

La famosa azienda subordinata a TIM riesce con grande costanza a proporre nuove opportunità, spesso piene di contenuti tra minuti, messaggi e giga. Adesso però l’inflessione sembra essere stata cambiata, in favore di un pubblico che non ha troppe esigenze. Chi stava cercando una promozione mobile che vantasse il giusto in termini di contenuti, potrebbe aver finalmente fatto bingo.

CoopVoce: la nuova EVO 10 ha davvero tutto al suo interno per soli 4,99 € al mese

Offerta dopo offerta, CoopVoce ha costruito per grandi tratti il suo dominio in Italia. Questo è stato dato soprattutto da soluzioni mobili molto famose che ciclicamente sono ritornate proprio per continuare ad aumentare le entità del bottino.

Oggi però il provider virtuale ha deciso di non puntare su un’offerta con tantissimi giga, semplicemente per la sua strategia attuale. CoopVoce vuole infatti puntare a tutti quegli utenti che stanno cercando qualcosa che sia adatto alle loro esigenze. Chi cercava un’offerta che costasse poco con pochi giga, può felicemente sottoscrivere la EVO 10.

Chiunque si stesse chiedendo cosa abbia a disposizione tale soluzione, può trovare risposte sul sito ufficiale. In breve, si può dire che tale offerta vanta minuti, SMS e pochi giga in 4G.

Per la precisione, sottoscrivendo questa promozione mobile si possono avere minuti senza limiti verso tutti i gestori con 1000 messaggi verso tutti e 10 giga in 4G. Il prezzo mensile equivale a soli 4,99 € per sempre e c’è opportunità di sceglierla per altri cinque giorni. Chi ci riuscirà potrà beneficiare anche di altre concessioni, come il costo di attivazione totalmente ridotto a zero.

In più CoopVoce ha scelto di fare un regalo a tutti i nuovi utenti regalando il primo mese di offerta. Il primo pagamento sopraggiungerà a partire dal secondo mese in poi.