Iliad REGALA le sue Flash con 200GB, c'è una sorpresa per tutti

Era impensabile che due offerte del genere potessero coesistere sul sito ufficiale di Iliad ed invece eccole qui. Sono entrambe disponibili e lo saranno almeno fino all’inizio del mese di aprile, per cui ancora per qualche giorno.

La volontà del gestore è chiara e trasparente: vuole assolutamente mettere in gioco tutte le sue carte migliori per battere la concorrenza. Tutto ciò sta andando avanti a gonfie vele visto che all’interno delle due offerte Flash di cui tanto si parla, c’è davvero tutto. Chi vuole avere il meglio non può che dare un’occhiata al sito di Iliad, portavoce della grandezza qualitativa del gestore.

Iliad continua a sorprendere: cosa c’è all’interno delle due Flash?

Sono molte le offerte che sono state viste durante gli ultimi mesi sul sito ufficiale di Iliad ma queste due stanno battendo ogni record. Tandem di soluzioni appartenenti alla gamma Flash, sta comportando l’arrivo di tanti nuovi utenti. Le offerte insieme hanno generato un vero e proprio “via vai” sul sito. Effettivamente i contenuti sono di primo livello e i prezzi più bassi della concorrenza.

Chi vuole avere l’opportunità di pagare solo 7,99 € al mese per sempre, deve scegliere la nuova Flash 150. Questa, che con minuti, messaggi e giga riesce a stupire e convincere chiunque, è completa al 100%. Al suo interno ci sono chiamate e messaggi senza limiti verso chiunque con 150 giga in rete 4G. Il prezzo ovviamente dura per sempre e c’è un costo di attivazione da pagare una tantum di 9,99 €.

La seconda opportunità, quella prorogata da febbraio a marzo, si chiama invece Flash 200. Ci sono delle differenze, la prima riguarda il prezzo: l’offerta costa 9,99 € al mese. Al suo interno Iliad include 200 giga in rete 5G con minuti e messaggi senza limiti verso tutti. Anche in questo caso il prezzo mensile è uguale per sempre così come il costo di attivazione.