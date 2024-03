Android, regali di marzo sul Play Store: le app e i giochi a pagamento oggi a 0€

Quando l’argomento è Android, gli utenti non attendono altro che un nuovo aggiornamento che modifichi la piattaforma. In attesa della 15ª versione del sistema operativo, il pubblico si sollazza con una grande offerta che riguarda il Play Store di Google.

Solo per oggi infatti, è probabilmente solo per qualche altro giorno di questa settimana, alcuni giochi ed alcune applicazioni del market risulteranno gratuiti. Ovviamente il discorso riguarda i contenuti a pagamento, che eccezionalmente non avranno prezzo per un tempo determinato ma sconosciuto. L’offerta, che ha assunto frequenza settimanale ultimamente, potrebbe scadere quindi da un momento all’altro.

Play Store e offerte per gli utenti Android: ecco come procedere al download

Non è la prima volta che arriva un’offerta del genere per gli utenti che hanno il sistema operativo Android sullo smartphone. Il Play Store infatti rende a tutti un gran favore, che però non andrà per le lunghe. Approfittare subito la chiave di tutto, per cui non serve altro che dare un’occhiata direttamente al market o alla nostra lista in basso.

L’elenco che abbiamo provveduto a realizzare include infatti all’interno tutti i nomi delle applicazioni e dei giochi a pagamento oggi gratis. In prossimità di ogni titolo, c’è un link incorporato che, una volta cliccato, porta direttamente al Play Store di Google. Non c’è pericolo di incappare in applicazioni pericolose in quanto tutti i contenuti sono stati controllati meticolosamente.

La lista dei titoli Android da scaricare dal Play Store

Consigliamo di scaricare il gioco o l’applicazione anche se non vi interessa per poi cancellarlo subito dopo. Facendo così, nel caso in cui un giorno dovesse occorrervi, Google ricorderà che l’avete scaricato in passato gratis. Perciò ve lo concederà senza pagare anche se sarà tornato a pagamento.