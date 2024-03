Google sta facendo passi avanti nel migliorare l’esperienza degli utenti per quanto riguarda la sua app di Foto. Ovvero il servizio di archiviazione e gestione di immagini e video più popolare al mondo. L’ultimo aggiornamento della piattaforma introduce una funzionalità tanto attesa. Quest’ ultima consente di scegliere dalla rubrica di contatti, quello che sarà etichettato poi come “il preferito”. Un’azione volta a semplificare e velocizzare l’intero processo di condivisione di file multimediali. Tale opzione promette così di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con l’applicazione e con se stessi. In quanto essi possono finalmente contare su un’esperienza di trasmissione di contenuti non solo più veloce, ma anche più efficiente e personalizzata.

L’idea di poter selezionare un nome come preferito è stata accolta con grande entusiasmo, ed è facilmente comprensibile il perché. Ora, anziché dover cercare manualmente il destinatario desiderato ogni volta che si vuole inviare un messaggio, basterà semplicemente cliccare sul recapito che sarà messo in evidenza e avere accesso immediato ad esso ogni volta che si desidera. Ciò consente di far risparmiare tempo prezioso, e di dire finalmente addio al noioso processo di scorrere lunghe liste di contatti per trovare quello giusto.

Google Foto, tanti nuovi vantaggi

Ma le novità per la suddetta app di Google, non finiscono qui. L’aggiornamento include anche la possibilità di visualizzare il numero preferito come prima scelta nel menu di condivisione. Ciò significa che quando gli utenti selezionano un’immagine o un video da condividere, il contatto sarà già in cima alla lista dei destinatari suggeriti, rendendo il processo ancora più efficiente e immediato.

Questa caratteristica è particolarmente utile per coloro che condividono regolarmente contenuti con lo stesso gruppo ristretto di persone, come familiari o amici stretti. Basta un semplice click per avere a portata di mano tantissime nuove funzionalità. Non sappiamo ancora quando tutto ciò sarà reso ufficiale, ma è probabile che avverrà nei prossimi giorni. Allo stesso modo per qualsiasi tipo di dispositivo Android. Se volete essere tra i primi ad essere informati sulle ultime importanti novità relative al settore tecnologico e molto altro ancora, restate sintonizzati sulle nostre pagine e sul nostro canale Telegram. Tantissime notizie a portata di click.