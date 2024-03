Samsung si prepara a lanciare tre varianti del Galaxy Watch 7, espandendo l’offerta rispetto alle due varianti attuali, il Galaxy Watch 6 e il Galaxy Watch 6 Classic. Si parla sempre più insistentemente di un possibile ritorno alle linee squadrate, richiamando i modelli precedenti come Galaxy Gear e Gear Live.

Le nuove varianti del Galaxy Watch 7 sono identificate con i codici SM-L300, SM-L305 per la prima variante, SM-L310, SM-L315 per la seconda variante e SM-L700, SM-L705 per la terza variante. Si prevede inoltre un raddoppio della memoria interna, passando dagli attuali 16GB a 32GB, consentendo agli utenti di installare più quadranti, app e musica da ascoltare offline.

Per quanto riguarda il processore, Samsung sembra aver scelto l’Exynos W940, realizzato con un processo produttivo a 3nm, che dovrebbe essere il 50% più efficiente rispetto al precedente W930. Si prevede che il Galaxy Watch 7 utilizzerà una versione rinnovata di Wear OS con One UI Watch e funzionalità sviluppate appositamente.

Tutto ciò suggerisce che il Galaxy Watch 7 sarà un aggiornamento significativo rispetto ai modelli precedenti, offrendo miglioramenti in termini di prestazioni, memoria e funzionalità software. Tuttavia, come sempre, sarà necessario attendere l’annuncio ufficiale da parte di Samsung per confermare tutte le specifiche, le caratteristiche e la data di lancio.