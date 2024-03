Hai mai notato l’icona di una “N” che appare sulla barra di stato del tuo smartphone, lì in alto? Questo simboletto indica che la tecnologia NFC è attiva. Si tratta di una modalità che permette ai dispositivi compatibili di comunicare tra loro se vicini, abbastanza dallo stare in un un raggio di 4 centimetri.

L’NFC consente di accedere a diverse funzionalità tra cui l’uso dello smartphone per i pagamenti. Nel momento in cui lo si attiva e si avvicina il proprio dispositivo ad un sistema di pagamento abilitato a tale tecnologia, potrai acquistare qualunque cosa tu voglia in modo super veloce, senza far creare file km perché non trovi il portafogli o la carta di credito. Anche se comporta dei notevoli vantaggi, ci sono anche dei rischi da considerare se si fa uso di tale tecnologia.

Uno dei principali lati negativi è la possibilità che lo smartphone venga intercettato. Un truffatore potrebbe trovare il segnale NFC del dispositivo ed infiltrarcisi, ottenendo l’accesso ai tuoi dati sensibili scambiati al momento della transazione. Questo vuol dire che l’hacker potrebbe venire a conoscenza delle informazioni della tua carta di credito e farci tutto quello che vuole. Esiste anche il pericolo che i cybercriminali possano manipolare i dati NFC mentre si paga qualcosa alterando le informazioni che si stanno trasmettendo al sistema di pagamento. Un altro rischio importante è che l’uso di questa tecnologia potrebbe anche sottoporre lo smartphone a virus e malware.

Come proteggersi e ridurre i rischi dell’uso dell’NFC sullo smartphone

Se si vogliono ridurre i rischi legati all’utilizzo dell’NFC basta adottare alcune misure di sicurezza piuttosto semplici. Innanzitutto, puoi disattivare l’NFC quando non utilizzi così da ridurre la possibilità di esposizione ai truffatori nelle vicinanze. Assicurati anche di avere sullo smartphone l’ultimo aggiornamento disponibile con le ultime patch di sicurezza e di evitare di avvicinare il tuo device ad altri NFC non sicuri o attendibili.

Se vuoi disattivare l’NFC dallo smartphone e rimuovere l’icona “N” dalla barra di stato di un device Android, devi solo accedere alle impostazioni del telefono, andando sulla sezione “Connessioni” o “Rete e connessioni” e disattivare l’interruttore affianco all’NFC. Ci vogliono letteralmente dieci secondi e meglio dieci secondi per fare questa operazione piuttosto che permettere ad un hacker di entrare nel tuo cellulare, no?