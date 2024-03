Vodafone, un aprile 2024 di FUOCO: si arriva fino a 200 GIGA

Dopo aver visto una fine del 2023 mostruosa da parte di Vodafone grazie alle offerte che ha lanciato, sembra che il 2024 non sia assolutamente da meno. Il celebre gestore anglosassone sta facendo di tutto pur di ritrovarsi in cima alla classifica, com’era un tempo. Le sue offerte migliori sono ritornate ufficialmente per rubare utenti ad alcuni provider in particolare, scopo della nuova campagna promozionale.

Secondo quanto riportato, sono migliaia le persone che stanno rientrando siccome queste promozioni mobili, chiamate Silver, hanno davvero tutto. Entrambe hanno lo stesso nome ma si differenziano tra loro per contenuti e prezzi. È importantissimo poi notare che c’è anche un regalo da poter prendere al volo, semplicemente sottoscrivendo un servizio gratuito di Vodafone.

Vodafone: con queste due offerte si svolta anche ad aprile, ecco quali sono

Partendo con la prima offerta mobile della gamma Silver, si può già notare che ha davvero di tutto al suo interno. Il prezzo mensile di questa soluzione è di 7,99 € e comprende minuti, messaggi e giga. Precisamente si parte con minuti senza limiti verso tutti i gestori per poi terminare con SMS illimitati e 100 giga in 4G.

A seguire c’è anche l’altra soluzione, quella Silver da 150 giga al mese in 4G che costa solo 9,99 €. Anche qui ci sono minuti e messaggi senza limiti. C’è dunque grande qualità pur non essendoci il 5G, siccome quando si parla del 4G di Vodafone gli utenti sanno di avere a disposizione uno standard di rete molto potente e ben diffuso. Entrambe sono destinate a chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale.

Per finire, ecco il grande regalo che Vodafone sta offrendo ai suoi utenti: ci sono 50 giga gratuiti da aggiungere a quelli delle due offerte in questione. Tutto quello che i nuovi clienti devono fare e sottoscrivere il servizio che consente la ricarica automatica del credito ogni mese, ovvero SmartPay.