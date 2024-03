Molto spesso gli operatori telefonici cercano di far tornare i propri ex clienti proponendo delle super offerte. Tra questi, c’è anche WindTre. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta invitando alcuni suoi ex clienti a tornare attivando un’offerta di rete mobile che lascia letteralmente senza parole. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta di rete mobile denominata WindTre GO 200 XXS 5G ed avrà un costo di appena 4,99 euro al mese.

WindTre propone ai suoi ex clienti la super offerta mobile WindTre GO 200 XXS 5G

In questi ultimi giorni, alcuni ex clienti del noto operatore telefonico italiano WindTre sono stati invitati a tornare attivando un’offerta davvero favolosa. Come già accennato in apertura, ci riferiamo all’offerta mobile denominata WindTre GO 200 XXS 5G. Si tratta di un’offerta estremamente conveniente e che lascerà gli utenti letteralmente senza parole.

In particolare, l’offerta in questione avra un costo per il rinnovo di soli 4,99 euro al mese. Nonostante il prezzo molto basso, gli utenti potranno sfruttare ogni mese addirittura 200 GB di traffico dati e questi saranno validi per navigare anche con connettività 5G. Come spesso accade, anche in questo caso gli ex clienti coinvolti saranno avvisati tramite una apposita campagna SMS da parte dell’operatore. Ecco qui di seguito un esempio del messaggio inviato dall’operatore.

“Torna in WINDTRE con un’offerta 5G! 200GIGA, 50 SMS e minuti illimitati a 4,99 euro al mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 06/03. Costi, condizioni, copertura e privacy su windtre.it/go200xxs5g”.

Si tratta tuttavia di un’offerta ad personam, quindi rivolta ad alcuni specifici ex clienti. Ricordiamo comunque che, ad altri ex clienti, l’operatore età proponendo l’attivazione di altre offerte di rete mobile. Tra queste, WindTre GO 200 S 5G, WindTre GO 200 M 5G e WindTre GO 200 L 5G. Tutte queste offerte hanno come caratteristica comune l’elevata quantità di traffico dati per navigare. La cosa che cambia è però il prezzo. Queste offerte hanno infatti un costo rispettivamente di 6,99 euro, 7,99 euro e 8,99 euro al mese.