Il 25 marzo, molte persone in Italia si sono ritrovate davanti ad uno scenario alquanto insolito nelle stazioni ferroviarie di Roma e Milano. Gli schermi dei tabelloni dei treni hanno mostrato improvvisamente la scritta “siete insetti“, come se qualcuno avesse preso possesso dei sistemi. Inizialmente la confusione e la curiosità hanno scaturito le più impossibili teorie, ma presto si è scoperto che si trattava di una mossa di marketing di Netflix per la nuova serie “Il Problema dei 3 Corpi“.

Questa insolita trovata pubblicitaria ha catturato l’attenzione di chiunque nel nostro Paese, tanto che l’hashtag #sieteinsetti è diventato uno dei più discussi su X/Twitter in pochissimo tempo. C’è chi ha parlato subito di hacker, di complotti creando allarmismo e chi già aveva intuito qualcosa. La geniale strategia ideata da Netflix promuove in realtà la serie basata sull’omonimo romanzo dello scrittore cinese Liu Cixin.

Netflix: la campagna per “Il Problema dei 3 Corpi”

“Il Problema dei 3 Corpi” è una serie TV di 8 episodi, ciascuno della durata di circa un’ora, ed è un adattamento dell’acclamato romanzo di fantascienza. Non si tratta di una produzione come tante per Netflix, c’è qualcosa che la contraddistingue e sono i costi. La prima stagione è stata la più costosa mai realizzata dalla piattaforma streaming, con un investimento di circa 20 milioni di dollari solo per un episodio.

La serie è ambientata nella Cina della Rivoluzione Culturale ed esplora il tema del primo contatto tra l’umanità e gli alieni. Si concentra su Trisolaris, un pianeta destinato alla distruzione e abitato da esseri che hanno come obiettivo quello di trovare una nuova casa. Il cast è composto da attori talentuosi come Jovan Adepo, Liam Cunningham, John Bradley, Rosalind Chao. Molti conservatori americani hanno criticato la serie Netflix per la sua presunta critica alla “cancel culture“. La mossa pubblicitaria “Siete insetti” ha intanto ottenuto l’attenzione del pubblico e ha alimentato ulteriormente l’interesse nei confronti della serie. Tale scelta innovativa mostra quante cartucce la piattaforma abbia ancora in serbo pronte per stupirci.