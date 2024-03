Netflix, LISTA serie TV da vedere: i titoli delle migliori 5

Sono moltissime le novità su Netflix che stanno interessando gli utenti abbonati. Il mese di marzo si è rivelato molto più interessante di quanto si credesse, con dei capolavori che si sono affermati in cima alle classifiche di gradimento. Chi voleva un po’ di azione in più è stato accontentato con delle produzioni specifiche, così come chi voleva qualcosa sulla fantascienza.

Stando a quanto riportato sono tantissime le persone che stanno apprezzando l’attuale catalogo, strapieno di contenuti ottimi. Sono cambiate un po’ le gerarchie, soprattutto tra le serie TV, dove infatti alcuni titoli hanno preso il sopravvento occupando posizioni di rilievo maggiore.

Secondo quanto riportato infatti le persone stanno guardando guardando tantissimo soprattutto cinque serie. Tra queste ce ne sono alcune che resistono nelle prime posizioni, mentre qualcosa di nuovo è balzato improvvisamente in cima alla classifica.

Netflix sbanca ancora una volta: le serie TV accolgono una nuova produzione in cima

Al primo posto è arrivata una nuova soluzione, mai vista prima d’ora e che sta sorprendendo per come sia stata ben realizzata. Si tratta de “Il problema dei 3 corpi“. Tra i continenti e tra decine di anni diverse, ci sono cinque ragazzi geniali che riescono a scoprire sempre qualcosa di sconvolgente ai confini delle leggi della scienza. Improvvisamente emergerà una minaccia esistenziale concreta che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

Al secondo posto ecco ancora “The Gentlemen“, serie TV che ha occupato il primo posto per diversi giorni su Netflix.

Al terzo posto, manco a dirlo, è ancora disponibile “Supersex“, la narrazione della vita di Rocco Siffredi interpretato da Alessandro Borghi. Tra eventi legati al mondo dell’hard ma soprattutto alla vita del celebre attore, sconvolta da eventi incredibili, prende forma questo gran capolavoro.

Al quarto posto c’è una serie TV all’interno della quale alcuni componenti di un gruppo cercheranno di mettersi sulle tracce di un tesoro Maya. Si tratta di “Bandidos“. Posto invece continua a restare stabile Mano de Hierro.