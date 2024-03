Un dettaglio da non sottovalutare nel momento in cui si acquista un’auto elettrica sono senza alcun dubbio i tempi di ricarica, questi ultimi sono importanti nel momento in cui dobbiamo spostarci poichè non è come fare un pieno, roba dunque di secondi, bensì di ricarica di una batteria che potrebbe richiedere anche diversi minuti, dunque conoscere i tempi e averne di brevi è essenziale per pianificare al meglio gli spostamenti.

Scegliere un’auto dalla carica veloce può risultare dunque importante, ecco dunque perchè oggi vi proponiamo tre top cinque delle auto più veloci a caricarsi, una basata sui dati di fabbrica ufficiali e due stilate da parte degli americani di Edmunds e di Uswitch.

Le auto più veloci

Iniziamo con la classifica basata sui dati di fabbrica che vede in cima al podio la Ioniq 5 con valori dichiarati a dir poco da capogiro viste le dimensioni della batteria:

Hyundai Ioniq 5: 18 minuti per raggiungere l’80% (dal 10%), 507 km di autonomia (WLTP) Kia EV6 RWD: 18 minuti per raggiungere l’80%, 528 km di autonomia (WLTP) Porsche Taycan: 18 minuti per raggiungere l’80%, 613 km di autonomia (WLTP) Audi E-Tron GT Quattro: 22,5 minuti per raggiungere l’80%, 488 km di autonomia (WLTP) Tesla Model Y: 30 minuti per raggiungere l’80%, 533 km di autonomia (WLTP)

2. Classifica di Edmunds: che si basa all’autonomia in Km raggiunta dopo una ricarica pari ad un’ora di tempo:

Hyundai Ioniq 6 Limited RWD: 1.397 km Kia EV6 Wind RWD 2022: 1.237 km Hyundai Ioniq 6 Limited AWD (dual motor): 1.229 km Porsche Taycan 4S 2020: 1.110 km Kia EV6 GT Line 2020: 1.091 km

3. Classifica di Uswitch: Quest’ultima calcola la percentuale raggiunta dopo un’ora di ricarica e vede il dominio a pari merito della Porsche Taycan e della Kia EV6 che staccano di appena 16Km la Audi e-Tron: