Sappiamo da tempo che il produttore tech Realme sta preparando l’arrivo del suo nuovo smartphone di fascia media. Ci stiamo riferendo al nuovo Realme GT Neo 6 SE e ora sono arrivate delle nuove conferme per quanto riguarda il design. Nel corso delle ultime ore, infatti, è stata pubblicata in rete una nuova foto dal vivo che ritrae la parte posteriore dello smartphone. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme GT Neo 6 SE, trapela in rete una nuova foto dal vivo

Nel corso delle ultime ore è emersa in rete una nuova foto dal vivo del prossimo smartphone di fascia media del produttore tech Realme. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Realme GT Neo 6 SE. Da queste foto, possiamo quindi avere una conferma del suo aspetto estetico. In particolare, dalla foto in questione possiamo notare la presenza di due zone circolari piuttosto pronunciate sul retro.

Qui dovrebbero essere collocati i vari sensori fotografici. Dalla foto non si riesce a carpire molti altri dettagli, anche se sembra che i bordi dello schermo siano leggermente curvi ai lati. Vedremo. Secondo le ultime indiscrezioni, sappiamo che il nuovo Realme GT Neo 6 SE avrà sul fronte un display con tecnologia OLED con tecnologia LTPO e con una risoluzione pari a 1.5K.

Il pannello avrà poi senza ombra di dubbio una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e ci sarà una luminosità di picco esagerata pari a 6000 nits. Sappiamo inoltre che lo smartphone potrà contare su una batteria davvero esagerata pari a ben 6000 mah. L’autonomia, da questo punto di vista, sarà davvero notevole. Le prestazioni, poi, dovrebbero essere affidate al processore mid-range di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 7+ Gen 3.

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli prima del debutto ufficiale di questo dispositivo che, ricordiamo, dovrebbe essere annunciato durante il mese di aprile.