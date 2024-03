È da poco arrivato un altro nuovo smartphone a marchio Realme di fascia media che va così ad aggiungersi agli altri device della gamma Realme 12. Stiamo parlando del nuovo Realme 12X, il quale è stato da poco presentato in veste ufficiale per il mercato mobile ad uj prezzo inferiore ai 200 euro. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Realme annuncia ufficialmente sul mercato mobile il nuovo Realme 12X

Realme 12X è il nuovo smartphone di fascia media del noto produttore tech ed è stato da poco presentato in veste ufficiale sul mercato. Come sempre, si tratta di un altro ottimo smartphone di fascia medio-bassa. Dal punto di vista del design, troviamo più o meno le stesse scelte stilistiche degli altri device della gamma. Sul retro troviamo infatti un modulo fotografico di forma circolare, al cui interno sono presenti tre fotocamere, con un sensore principale da 50 MP.

La backcover è poi disponibile in due colorazioni inedite, fra cui Bluebird e Black Jade. La parte frontale dello smartphone è invece occupata da un ampio display con tecnologia IPS LCD. La diagonale è da 6.67 pollici, mentre la frequenza di aggiornamento arriva ai 120Hz. Dal punto di vista prestazionale, invece, a bordo è presente il soc MediaTek Dimensity 6100+. In accoppiata sono comunque presenti fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno. Tra le altre caratteristiche, non mancano una batteria molto capiente da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 15W, il sistema operativo Android 14 e la certificazione di impermeabilità IP54.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone di fascia media Realme 12X sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 178 euro al cambio attuale per il taglio di memoria con 256 GB di storage interno. Vi aggiorneremo non appena avremo notizie anche per il mercato italiano.