Secondo le prime indiscrezioni online è iniziata la produzione di Samsung Galaxy Ring, il cui lancio è previsto per la prossima estate. Più si avvicina il tanto atteso momento del rilascio più vengono diffuse nuove informazioni riguardo alle feature del nuovo dispositivo Samsung. Uno dei dettagli che ha maggiormente attirato l’attenzione degli utenti riguarda la possibilità di essere aiutati dal proprio dispositivo per portare avanti una dieta equilibrata.

Sembra strano, ma è proprio così. Il colosso di Suwon sembra intenzionato ad integrate una serie di funzioni legate a Samsung Food anche nel suo nuovo anello smart. Ad affermarlo è un report dell’outlet coreano Chosun Biz che ha spiegato i dettagli di questa integrazione.

Samsung Food è una piattaforma personalizzata che funge da assistente in cucina sfruttando l’ecosistema di Suwon e le funzioni degli elettrodomestici smart. Attraverso questa sinergia, che comprende anche smartphone, tablet e laptop Samsung è possibile produrre programmi alimentari e ricette che si adattino alla perfezione alle esigenze degli utenti.

Dieta e salute con i nuovi Samsung Galaxy Ring

Come evidenziato anche da Biz, gli executive di Samsung hanno approvato l’implementazione di questo sistema sui Galaxy Ring. Non ci sono però dettagli certi a riguardo. Si può ipotizzare che, mancando un output a schermo, gli utenti non potranno utilizzare l’anello per consultare la lista della spesa, il diario alimentare o le proprie ricette preferite.

Piuttosto è possibile che questo dispositivo possa essere utilizzato per confrontare i dati relativi agli allenamenti sportivi di chi lo indossa con gli ingredienti disponibili nel proprio frigo. In questo modo sarà possibile elaborare delle ricette che si adattino al fabbisogno calorico necessario per quella specifica persona.

Considerando l’assenza di una dichiarazione ufficiale da parte di Samsung non è possibile ancora stabilire se Food verrà integrato sin dal lancio. Come anticipato, il Galaxy Ring arriverà in estate, luglio 2024, durante il Galaxy Unpacked. Durante questo evento verranno mostrati anche i nuovi Samsung Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6, accompagnati dalla nuova gamma di smartwatch Galaxy Watch 7. Il lancio della funzione legata a Samsung Food potrebbe arrivare durante il prossimo autunno. Questa sinergia potrebbe rappresentare un passo avanti importante nella creazione di un’ecosistema unificato per tutti i dispositivi Samsung.