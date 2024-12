La sorveglianza da interno è un argomento sempre fondamentale nelle case di milioni di consumatori, soprattutto in questo periodo quando i topi d’appartamento si stanno letteralmente sbizzarrendo. Tra i tanti modelli disponibili sul mercato vi segnaliamo la presenza di uno sconto decisamente interessante su TP-LINK Tapo C200, grazie alla promozione che Amazon ha deciso di attivare per l’occasione.

Disponibile solo nella più classica colorazione bianca, realizzata con materiale plastico e finitura opaca su quasi tutta la superficie, è sufficientemente resistente ed affidabile, anche considerando un utilizzo sul medio/lungo periodo. Il prodotto può raggiungere una risoluzione massima in FullHD, sfruttando il sensore anteriore, con ripresa a 360 gradi, grazie alla rotazione della stessa sul suo asse/perno, controllabile da remoto tramite l’applicazione dedicata, compatibile sia con iOS che con Android.

Telecamera da interno TP-Link: che sconto su Amazon

Tapo C200 è la telecamera da interno di videosorveglianza che dovete assolutamente acquistare nel momento in cui volete cercare di risparmiare il più possibile, infatti il suo listino di 39 euro viene letteralmente dimezzato con lo sconto del 50%, fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 19,99 euro. La consegna avviene a domicilio in tempi veramente molto brevi, è gestita da Amazon, con al solito la garanzia legale della durata di 24 mesi. Premete qui per acquistarla.

Le caratteristiche, e funzionalità, della telecamera in oggetto non cambiano rispetto ai soliti standard a cui siamo abituati, parliamo quindi di audio bidirezionale, rilevamento di movimento, ricezione delle notifiche direttamente sullo smartphone, allarme acustico integrato e piccolo LED sulla parte anteriore. Come vi abbiamo anticipato è un prodotto perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo, sia esso Android o iOS, poco cambia, le funzioni a cui è possibile accedere restano sempre essenzialmente le stesse.