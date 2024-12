Uno dei prodotti più desiderati per quanto riguarda il mercato di videogiochi sono le nuove con console pc portatili da gioco, tra queste quella maggiormente conosciuta è senza dubbio Steam Deck, quest’ultima è recentemente arrivata nello sua variante con display OLED che però costa di un prezzo decisamente importante, il quale può mettere in difficoltà la maggior parte degli utenti che magari possono essere interessati all’acquisto.

Ecco dunque che Valve ha lanciato la sua nuova divisione dedicata ai prodotti ricondizionata all’interno dei quali sono presenti appunto le console Steam Deck, prodotti che ovviamente sono ricondizionati, ma che offrono allo stesso tempo un prezzo di accesso decisamente più competitivo, vediamolo insieme.

Il listino ricondizionato

Steam Deck OLED 512 GB ricondizionato certificato Valve: 459 euro nuovo: 569 euro

Steam Deck OLED 1 TB ricondizionato certificato Valve: 549 euro nuovo: 679 euro

Steam Deck LCD 64 GB

ricondizionato certificato Valve: 299 euro

Steam Deck LCD 256 GB ricondizionato certificato Valve: 339 euro nuovo: 419 euro

Steam Deck LCD 512 GB ricondizionato certificato Valve: 379 euro.



Come potete ben vedere, si tratta di prezzi decisamente più accessibili rispetto a quelli di partenza dei prodotti nuovi e tutte le console ricondizionata godono della certificazione assicurata di Valve, l’azienda infatti sottolinea come a fronte di qualche piccola imperfezione estetica la funzionalità dei prodotti sia garantita e identica se non superiore in alcuni casi a quella dei prodotti nuovi.

L’azienda infatti, prima di mettere sul mercato i prodotti ricondizionatati effettua su questi ultimi numerosi test, soprattutto per quanto riguarda la funzionalità degli analogici e ovviamente per quanto riguarda la batteria in modo da garantire una durata di vita del prodotto perfetta, ovviamente questi ultimi sono venduti con il reset ai dati di fabbrica e l’ultimo aggiornamento software disponibile, dunque, è come avere tra le mani un prodotto praticamente nuovo, se non per qualche imperfezione puramente visiva e non nell’usabilità della console.