A quanto pare il produttore tech Motorola non ha ancora finito di svelare ufficialmente nuovi prodotti tecnologici. Nel corso delle prossime settimane vedremo infatti arrivare sul mercato mobile diversi nuovi smartphone di rilievo. Uno di questi è il prossimo Motorola Edge 50 Fusion. Quest’ultimo, in particolare, è stato da poco avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Motorola Edge 50 Fusion, il nuovo smartphone passa dal portale Geekbench

Nel corso delle ultime ore è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench un nuovo smartphone a marchio Motorola. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Motorola Edge 50 Fusion e si tratta di uno dei tanti nuovi smartphone in arrivo dell’azienda.

Da quanto è stato riportato su Geekbench, lo smartphone ha totalizzato 913 punti in single core e 2629 punti in multi core. Dal sito in questione sono poi emerse ovviamente alcune delle presunte specifiche tecniche. In particolare, sembra che il nuovo smartphone di Motorola sarà alimentato da un processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 6 Gen 1.

A supportare le performance, dovrebbero esserci diversi tagli di memoria, ma Geekbench ci ha comunque confermato la presenza di almeno 8 GB di memoria RAM. Il sito ci ha infine confermato la presenza del sistema operativo Android 14. Nel corso delle scorse settimane, sono comunque emerse svariate indiscrezioni e leaks. Stando a questi ultimi, il nuovo Motorola Edge 50 Fusion avrà sul fronte un display con tecnologia POLED con una diagonale da 6.7 pollici e il tutto sarà protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5. Lo smartphone potrà inoltre vantare la presenza di una batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 68W ed avrà anche la certificazione di impermeabilità IP68.

Ricordiamo comunque che questa gamma inciderà ancora tanti altie smartphone di punta del produttore tech Motorola. Seguiteci per non perdervi nesuna notizia in merito.