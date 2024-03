La Micro SD Netac 128GB, che potete trovare in questi giorni in offerta su Amazon, offre prestazioni di trasferimento ad alta velocità e una compatibilità eccezionale con tantissimi device. Tra cui smartphone, tablet, droni, videocamere, e console di gioco. Essa garantisce una lettura fino a 100MB/s e una scrittura fino a 30MB/s. Grazie alla sua interfaccia UHS-I e alle velocità di classe U3/V30. Il formato exFAT assicura poi la massima compatibilità con i dispositivi moderni.

Questa micro SD è stata progettata per resistere alle avversità. Al proposito sono stati ideati rigorosi test di resistenza agli urti, all’acqua, alla temperatura, ai raggi X e ai campi magnetici. Ciò significa che potete essere più che certi che essa resterà integra e funzionante in qualsiasi evenienza. Anche dopo essere stata esposta a condizioni estreme come viaggi in aereo e avventure all’aperto.

Micro SD Netac: tutti i dettagli

La micro SD Netac, grazie alla classificazione A1, garantisce prestazioni ottimizzate per le applicazioni. Garantendo un avvio più rapido per ogni app e una migliore esperienza d’uso dello smartphone. Con una capacità di archiviazione di 128GB, questo piccolo dispositivo offre spazio sufficiente per memorizzare fino a 24 ore di video in 4K UHD o oltre 110.000 foto ad alta risoluzione. Non dovrete più preoccuparvi di restare senza spazio durante le vostre avventure. Potrete catturare ogni momento senza compromessi.

In più, la nota azienda, Netac Technology Co è stata fondata nel 1999 ed è leader nell’innovazione nel settore della memoria flash. La società offre una garanzia di rimborso di 90 giorni su tutte le sue schede di memoria. Per quanto riguarda invece il servizio clienti, quest’ultimo è sempre attento e disponibile, potrete ricevere assistenza in caso di domande o problemi relativi al vostro prodotto.

Attualmente, la Micro SD Netac 128GB è acquistabile su Amazon con uno sconto del 13%, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo a soli €12.14. Approfittate di questa offerta fino ad esaurimento scorte !