Il Sony HT-S20R Soundbar TV 5.1 Dolby Surround è il sogno ad occhi aperti per chiunque desideri trasformare il salotto di casa proprio in un’autentica sala cinema. Un dispositivo assolutamente eccezionale che offre prestazioni di livello professionale e che attualmente potrete trovare scontato del 20 % su Amazon.

Immergetevi completamente nei vostri film e programmi TV preferiti grazie alla potente tecnologia Dolby Surround 5.1. Con una potenza totale di 400W, questa soundbar offre un audio cristallino e avvolgente che vi farà sentire al centro dell’azione.

Niente più complicazioni durante l’installazione. Il Sony HT-S20R è progettato per essere pronto all’uso in pochi istanti. Basta collegare la soundbar alla presa, connettere gli altoparlanti principali e posteriori tramite i terminali colorati. Da qui bisognerà posizionare il subwoofer cablato e sarete subito pronti per godervi la potenza di un audio surround autentico a 5.1 canali.

Sony Soundbar: modalità audio personalizzate per ogni occasione

Con il dispositivo Sony HT-S20R potrete scegliere tra una varietà di modalità audio preimpostate, così da adattare l’esperienza sonora alle vostre preferenze. Che stiate guardando un film, ascoltando musica o seguendo un programma TV, troverete senza dubbio la soluzione che fa per voi. In più anche nelle tarde ore della notte, potrete attivare la modalità notturna, per un volume più basso ma comunque assolutamente nitido e chiaro, e senza il rischio di infastidire nessuno.

Godetevi la libertà di streaming wireless tramite Bluetooth direttamente dal vostro smartphone o inserite una chiave di memoria USB nella porta USB per riprodurre i vostri contenuti musicali preferiti. La connettività Bluetooth e USB vi offre una tante tipologie diverse di ascolto, dalla musica allo streaming di podcast e altro ancora.

Per quanto riguarda la confezione, al suo interno troverete tutto il necessario per iniziare subito a godervi il vostro nuovo sistema audio. Oltre alla soundbar, al subwoofer e agli altoparlanti satellitari, riceverete anche un telecomando, le batterie per il telecomando, un cavo ottico, una presa AC, una staffa per il montaggio a parete e un manuale di istruzioni dettagliato. Insomma, non lasciatevi sfuggire questa incredibile opportunità, al prezzo super scontato di 199.00 euro.