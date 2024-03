TIM Power Supreme 150 GIGA, le offerte sono due: c'è anche la Iron

Sono diversi mesi che i gestori si stanno occupando delle nuove campagne promozionali. Dopo aver visto i virtuali trionfare insieme anche a Iliad, TIM non vuole più sottostare a questi ritmi e vuole imporre il proprio. Proprio a tal proposito infatti le offerte viste durante la fine dello scorso 2023 sono ancora disponibili.

TIM ha lanciato le sue Power per distruggere i gestori virtuali e Iliad

Insieme a tutti gli altri gestori, questa volta c’è anche TIM ad offrire soluzioni con prezzi molto bassi e piene di contenuti. Si parte innanzitutto col dire che le due offerte in questione si chiamano Power Iron e Power Supreme Web Easy. In secondo luogo, i prezzi sono rispettivamente di 6,99 € e di 7,99 € al mese.

La prima è già emblematica con i suoi minuti e messaggi senza limiti disponibili verso tutti e con 100 giga in 4G per navigare sul web. La seconda si adegua con gli stessi minuti e messaggi senza limiti ma offre 150 giga in 4G tutti i mesi.

C’è inoltre un regalo che farà felici certamente tutti consentendogli di avere un motivo in più per tornare indietro. Una volta sottoscritta una delle due Power, l’utente di turno potrà godere di un mese totalmente gratuito offerto da TIM. Il primo pagamento avverrà dal secondo mese in poi. Questa soluzione è attualmente è predisposta solo da alcuni gestori virtuali, per cui si tratta di un segnale di grande apertura ma anche di grande sfida.

Con queste offerte TIM può sicuramente conseguire il suo obiettivo in poco tempo, rubando tanti utenti alla concorrenza. È chiaro allo stesso tempo che il gestore ha individuato alcuni operatori su cui andare a rifarsi. L’azienda ha deciso di mettere in netta difficoltà vere e proprie armate come l’insieme dei gestori virtuali, tantissimi sul territorio italiano, e Iliad. Solo chi proviene da queste fazioni può sottoscrivere le promozioni Power di TIM.