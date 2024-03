WhatsApp SEGRETO, con queste funzioni puoi fare cose assurde

Molte volte purtroppo WhatsApp si è ritrovata a subire le critiche da parte degli utenti in merito ad alcune funzionalità. Sebbene nell’ultimo anno l’applicazione di messaggistica istantanea abbia riportato tantissimi aggiornamenti interessanti, c’è ancora qualcuno che vorrebbe dei metodi alternativi per ottemperare a quello che fanno alcune funzioni.

Diverse applicazioni di terze parti consentono di risolvere alcune problematiche alle quali WhatsApp purtroppo non può porre rimedio. Per poterle scaricare bisogna solo andare sul web ma, onde evitare di creare fraintendimenti, abbiamo deciso di indicarvele noi.

Tutto quello che gli utenti Android possono fare è semplicemente scaricare il tutto in formato APK.

WhatsApp: queste applicazioni di terze parti permettono delle funzionalità assurde

Gli utenti che non hanno mai utilizzato un’applicazione di terze parti in relazione a WhatsApp, cambieranno idea tra pochi minuti.

Sono molte le persone che si sono ritrovate di fronte all’applicazione Whats Tracker. Questa, gratuita e legale, consente di spiare il movimento di entrata o uscita che avviene su WhatsApp. In breve, il contatto spiato non saprà che ogni volta che entrerà o uscirà dalla chat, arriverà una notifica sul telefono dello spione di turno. Il tutto è davvero semplicissimo ed intuitivo.

Anche un’altra applicazione ha riscosso gran successo e prende il nome di Unseen. Questa è in grado di fornire un supporto che in tanti vorrebbero, ovvero quello utile per poter leggere fuori da WhatsApp i messaggi in arrivo. Ma cosa cambierebbe? Semplicemente che l’ultimo accesso non verrebbe mai aggiornato e dunque che non si risulterebbe mai online. Anche questa è un’applicazione gratuita, legale e sicura al 100%.

L’ultima applicazione utile che in tanti stanno scaricando, serve per recuperare tutti i messaggi che sono stati cancellati appositamente per non essere letti. WAMR, questo il nome dell’applicazione, permette di riportare in vita quel messaggio che magari un nostro amico ha eliminato prima che noi lo leggessimo.