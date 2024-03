Amazon Festa di Primavera: Altoparlante Echo Pop in OFFERTA PAZZA

Per aggiungere un tocco di tecnologia alla tua casa senza dover rompere il salvadanaio di emergenza, potresti voler dare un’occhiata all’offerta pazzesca di Amazon sul favoloso Altoparlante Echo Pop scontato in occasione dell’inizio della Primavera.

Questo piccolo ma potente altoparlante intelligente è perfetto per qualsiasi stanza grazie alle sue dimensioni. Il suono riprodotto è molto nitido e ricco, così tanto da poterlo percepire come se la cassa fosse nelle vicina anche restando dall’altro lato della camera.

Alexa e altoparlante Echo Pop per una casa super smart

Dotato dell’assistente vocale Alexa a bordo, ti basta chiedere qualsiasi cosa, come di riprodurre la tua playlist salvata sulla tua piattaforma musicale. L’altoparlante supporta infatti sia Amazon Music, che Spotify e Apple Music. Nel caso tu voglia controllarlo usando il cellulare, puoi usufruire della connessione Bluetooth e in un attimo la musica o quel che vuoi si sentirà in tutta la stanza.

L’Echo Pop non è un semplice altoparlante, non si limita solo alla musica, possiede molte altre qualità per cui acquistarlo. Con esso ogni ambiente diverrà smart, potrai controllare le luci, dispositivi (persino la macchinetta del caffè) o prese. Ti basterà usare la voce o l’applicazione Alexa scaricabile sul cellulare. Avrai la possibilità di impostare timer per cuocere con il tempo esatto la pasta, chiedere che tempo faccia e anche effettuare un ordine al volo su Amazon. Fantastico vero? Alexa ti consente davvero di fare e chiedere qualsiasi cosa. Se ti annoi puoi persino domandarle di cantare una canzoncina o di raccontarti una barzelletta.

I microfoni sono sempre attivati? No. L’altoparlante Echo Pop funziona solo quando vuoi, il che vuol dire che i microfono si attivano solo nei momenti necessari, mentre solitamente sono spenti. Per una sicurezza ancor maggiore, puoi anche disattivarli del tutto premendo il pulsante sul dispositivo.

Ora, dopo aver letto tutto ciò che l’altoparlante è in grado di fare, ti abbiamo convinto abbastanza? Sappi solo che acquistandolo ora potrai pagarlo su Amazon al prezzo esclusivo di 29,99€, al 45% di sconto rispetto al prezzo originariamente proposto dallo store.