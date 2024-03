Recentemente, l’operatore virtuale Digi Mobil ha inserito tre nuove offerte denominate Illimitato 5, Illimitato 6 e Illimitato 8, con prezzi concorrenziali che partono da soli 5 euro al mese. L’obiettivo di queste incredibili offerte è quello di fornire ai clienti delle soluzioni di comunicazione di connettività con un rapporto qualità-prezzo più che competitivo. Questa idea rispecchia in toto la missione e i valori dell’operatore.

Le incredibili offerte Digi Mobile

Le nuove offerte sono state rese disponibili dal 20 Marzo e dureranno fino al 31 Maggio 2024, come specificato anche nei documenti di trasparenza tariffaria. In seguito, sarà possibile ricevere ulteriori aggiornamenti. Gli attuali clienti e i futuri potenziali possono beneficiare delle promozioni entro la data di scadenza. Come dichiarato da Dragos Chivu, Amministratore Delegato di Digi Mobil Italia, l’obiettivo dell’azienda è quello di soddisfare le esigenze dei clienti. Per fare questo si utilizzano tariffe convenienti, trasparenza nei costi e un servizio di assistenza eccellente.

Queste nuove proposte Illimitato, già affiancate dalle precedenti Mini 5, Combo 6, Combo 8 e Combo 10, non fanno che aumentare il portafoglio di servizi Digi Mobil, che offre una varietà incredibile di opzioni adatte a diverse esigenze di comunicazione e connettività. Queste offerte consentono ai clienti di godere di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, minuti internazionali, SMS e un’ampia quantità di traffico dati in 4G, a tariffe competitive.

Digi Mobil, operatore virtuale FULL MVNO su rete Vodafone 2G e 4G, offre una velocità di navigazione massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Con un totale di sette opzioni disponibili, incluse le nuove offerte Illimitato, i clienti hanno la flessibilità di scegliere il piano tariffario più adatto alle proprie esigenze di comunicazione e budget.

Le opzioni Combo e Illimitato includono minuti internazionali e SMS verso numeri Digi Mobil, garantendo una connessione globale per i clienti che hanno rapporti internazionali o famiglie all’estero. Inoltre, con la possibilità di accumulare i dati non utilizzati e la disponibilità di roaming in Unione Europea, Digi Mobil offre una soluzione completa per le esigenze di comunicazione nazionali e internazionali dei propri clienti, venendo in aiuto anche di chi ama viaggiare frequentemente in Europa.

Un’esperienza utente senza limiti

Come se non bastassero le qualità delle opzioni tariffarie, Digi Mobil consente ai clienti anche di cambiare o riattivare l’offerta gratuitamente fino a tre volte al mese. Con oltre 4000 punti vendita nel nostro paese e la possibilità di attivare le offerte online, Digi Mobil si conferma un’eccellenza nel panorama della connessione mobile italiana.