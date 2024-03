Il colosso del mondo del gaming Sony sta dando il meglio di sé in quest’ultimo periodo. L’azienda sta infatti proponendo su PlayStation Store tante offerte davvero sensazionali ma non solo. A partire dalla settimana prossima, saranno disponibili i nuovi Sconti Di Primavera. Tuttavia, Sony ha deciso di fare una bella sorpresa ai suoi abbonati a PlayStation Plus, proponendo a questi l’accesso anticipato a questi super sconti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Store, Sony anticipa gli Sconti di Primavera per tutti i suoi abbonati

Il colosso giapponese Sony ha deciso di fare una bella sorpresa ai suoi abbonati a PlayStation Plus. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha deciso di dare a questi ultimi l’accesso anticipato ai nuovi Sconti Di Primavera. Si tratta anche questa volta di sconti ed offerte davvero sensazionali. Per gli utenti non abbonati, però, questi sconti ed offerte saranno disponibili più in là, in particolare a partire dal prossimo 26 marzo 2024.

Così non sarà invece per gli abbonati a PlayStation Plus dato che, come già accennato, questi ultimi avranno l’accesso anticipato a questi sconti. Tra queste offerte, spicca come sempre il noto videogioco dedicato al mondo dei maghi di Hogwarts. Si tratta di Hogwarts Legacy e questa volta è proposto su PlayStation Store con uno sconto del 50%. Questo significa che gli utenti potranno acquistarlo ad un prezzo scontato di 37,49 euro.

Gli sconti ovviamente non finiscono qui. Per gli amanti della saga di Final Fantasy VII, infatti, è disponibile il videogioco Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Quest’ultimo è al momento proposto su PlayStation Store ad un prezzo scontato di 35,99 euro, ovvero con uno sconto del 40%. Tra i videogiochi in sconto, c’è poi un noto titolo della saga di GTA. Stiamo parlando del videogioco GTA The Trilogy. Anch’esso è al momento proposto sullo store ad un prezzo scontato di 29,99 euro.

Come sempre, vi ricordiamo che queste sono solo alcune delle offerte e degli sconti proposti dal colosso Sony su PlayStation Store. Vi invitiamo sempre a visitare il sito ufficiale.