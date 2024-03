connettersi a Internet e a dir poco indispensabile per poter sfruttare appieno le funzionalità dei device elettronici che utilizziamo ogni giorno dal nostro pc allo smartphone, per farlo ovviamente il metodo più utilizzato è la connessione wireless, quest’ultima infatti diventata onnipresente sia nei salotti di tutte le abitazioni ma anche per le strade dal momento che tantissimi negozi e tantissimi luoghi di ritrovo sono ormai dotati di una connessione wireless spesso gratuita ma alle volte anche protetta da password.

Ovviamente in caso di necessità può diventare indispensabile avere la password a disposizione per accedere alle connessioni wireless, un desiderio molto comune che consentirebbe ovviamente di sfruttare tutte le connessioni a nostra disposizione intorno a noi.

Ebbene un modo di scoprire le password delle connessioni Wi-Fi intorno a noi c’è e prende vita in due applicazioni specifiche, una per iOS e una per Android, vediamo insieme di cosa si tratta e di come funzionano.

Due app per vedere le password

Se siete utenti Android l’app che vi serve ha il nome di Wi-Fi Surfer, il suo funzionamento è decisamente semplice, una volta avviata effettuerà una scansione di tutte le reti presenti e poi vi offrirà due opzioni: mostra password o connetti, se la password presente è giusta allora il device si connetterà.

Per iOS invece l’app presente nell’App Store è Wuppy, il funzionamento è simile, basterà appuntare il SSID della rete e poi immetterlo nell’app, quest’ultima vi mostrerà le password possibili di ogni router, da copiare e poi incollare nelle impostazioni Wi-Fi dell’iPhone.

Anche per PC in realtà è presente la possibilità di effettuare una procedura simile, dovrete usare il famoso software WPA Tester, presente in giro in rete gratuitamente che non necessita nemmeno di installazione, una volta avviato appuntate le password che vi propone e se siete fortunati in elenco ci sarà quella giusta per la connessione.