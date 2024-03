La ricerca del migliore operatore di servizi mobili, specialmente per quanto riguarda la qualità della connessione internet, è diventata un tema di grande interesse per molti individui e aziende. A tal proposito, l’Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM) ha reso disponibili i dati comparativi relativi agli operatori mobili in Italia, offrendo un’analisi dettagliata delle prestazioni nelle diverse aree del paese. Questi dati, frutto di test ufficiali condotti nel 2023 dalla Fondazione Ugo Bordoni, forniscono una panoramica esaustiva delle velocità di download e upload offerte dagli operatori in diverse condizioni, sia statiche che dinamiche.

Gli operatori mobile più veloci in Italia

In base ai risultati medi nazionali, la velocità di download statica si attesta intorno ai 339 Mbps, con un upload medio di circa 59 Mbps. Le misurazioni dinamiche, che considerano gli spostamenti urbani, mostrano valori leggermente inferiori. La velocità media di download è di circa 227 Mbps e quella di upload di circa 45 Mbps.

Ciò che rende queste informazioni ancora più preziose è la disponibilità di dati specifici per ogni punto geografico del paese. In questo modo gli utenti possono valutare le prestazioni degli operatori nella propria zona. Nonostante i dati rilevati, abbiano messo in evidenza come tutte le reti offrono prestazioni adeguatamente elevate, è stato anche riscontrato che alcune reti sono meno performanti in alcune zone specifiche. Proprio per questo, gli utenti sono invitati a consultare la mappa delle prestazioni che fornisce indicazioni utili per trovare il servizio più adatto alle proprie esigenze di rete. Ad esempio, l’analisi rivela che TIM e Vodafone dominano in molte zone, seguiti da WindTre.

I test condotti dall’AGCOM sono gli unici ad essere stati eseguiti in condizioni tecniche controllate, garantendo la scientificità dei risultati. Altri test, come quelli condotti da Altroconsumo e Ookla, sebbene utili, si basano su dati generati dagli utenti. Questo dettaglio può renderli poco rappresentativi delle reali prestazioni delle reti mobili. Proprio per questo, tutti gli utenti che stanno cercando la soluzione più adatta alle proprie esigenze digitali devono considerare una serie di fattori utili. Solo in questo modo è possibile scegliere l’operatore che più si adatta al proprio modo di comunicare e alle proprie esigenze di connessione.