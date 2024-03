SCONTO su Notebook ASUS ROG Zephyrus G16: solo su Amazon

Continuano gli sconti favolosi Amazon in occasione dell'arrivo della primavera. Il notebook ASUS è in offerta ad un prezzo speciale.

Pochi di noi posseggono ancora un computer fisso. Dipende dal proprio lavoro, dalle preferenze, ma probabilmente ci sono nettamente più persone che hanno un notebook. Ci spostiamo, viaggiamo e abbiamo bisogno di un dispositivo che possa essere trasportato. Alcuni laptop sono così avanzati e potenti da essere adatti anche per attività più pesanti, perfetti per chi è appassionato di gaming. L’ASUS ROG Zephyrus G16 è uno degli esempi migliori: un concentrato di potenza e innovazione che promette elevate prestazioni.

Il notebook ROG Zephyrus G16 è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 1.649,00€ per la Festa di Primavera dello store. Ideale sia per i giocatori che per i professionisti creativi, questa succosa occasione potrebbe essere perfetta per chi cerca un nuovo device.

Notebook Asus: prestazioni, autonomia e raffreddamento

Il notebook Asus possiede un display QHD da 16 pollici, caratterizzato da una frequenza di aggiornamento da 240 Hz. Le cornici ultrasottili da 4,66 mm non invadono lo schermo, fornendo una visione pulita. Il formato 16:10 e il rapporto schermo-corpo del 94% regalano all’utente la possibilità di guardare i contenuti sul display perfettamente. La copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, la convalida Pantone e il supporto Dolby Vision HDR garantiscono poi una resa cromatica e una qualità dell’immagine talmente nitida da stupire anche chi è più esigente.

Dotato di un processore Intel Core i7-12700H di 12a generazione e di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB GDDR6, il notebook ROG Zephyrus G16 riesce a produrre prestazioni di gioco impeccabili e consente una fruizione delle applicazioni in modo fluido, senza caricamenti lenti e attese fastidiose. Con 16GB di RAM e un SSD PCIE da 1TB, questo notebook garantisce infatti una velocità molto diversa rispetto a tanti altri modelli sul mercato.

Grazie alla batteria da 90 Wh e al supporto per la ricarica USB Type-C fino a 100 W, è giocare ore intere anche mentre si è su un treno in viaggio per ore senza doverlo attaccare alla presa. Se il vostro timore è che il notebook sotto sforzo possa presentare problemi, tranquilli. La tecnologia Intelligent Cooling di ROG assicura un raffreddamento ottimale della CPU, garantendo prestazioni stabili in ogni momento.