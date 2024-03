Sora di OpenAI: le possibilità infinite dei video basati su IA

Sono trascorse solo poche settimane dalla presentazione ufficiale di Sora da parte di OpenAI, e il modello di intelligenza artificiale in grado di generare filmati basati su prompt testuali continua a suscitare meraviglia e dibattito in tutto il mondo dell’informatica e dell’arte digitale.

La magia di Sora, video fantastici creati da prompt testuali

Sebbene Sora non sia ancora disponibile al pubblico e probabilmente non lo sarà prima della fine dell’anno, l’entusiasmo e l’attesa per questo innovativo sistema continuano a crescere. Gli sviluppatori e i ricercatori continuano a sperimentare con il modello, generando una serie di video che destano stupore e curiosità.

Recentemente, sui social media è apparso un filmato che sembra provenire direttamente da un film fantasy. Linus Ekenstam, noto per le sue esplorazioni nel campo dell’intelligenza artificiale, ha condiviso sul suo account ufficiale un video che è diventato virale quasi istantaneamente, come spesso accade in situazioni simili.

Il video, etichettato come “100% AI Generated“, mostra un elefante con il corpo formato da foglie che corre nella giungla. Ekenstam, nel suo tweet, ha spiegato di aver generato il filmato inserendo il prompt testuale “Elephant made out of leaves”.

Un’analisi più approfondita rivela che l’intelligenza artificiale non ha simulato con estrema precisione il peso e il movimento delle zampe posteriori dell’elefante. Alcuni osservatori hanno notato che, invece di sembrare un elefante autentico, l’animazione assomiglia più a due uomini che indossano un costume, camminando uno dietro l’altro.

L’incredibile potenziale dell’IA

Questa discrepanza solleva interessanti interrogativi sull’attuale capacità dell’intelligenza artificiale nel simulare in modo realistico le forme e i movimenti degli oggetti. Mentre i progressi nell’intelligenza artificiale aprono nuove possibilità nel campo della generazione di contenuti multimediali, è evidente che vi è ancora molto lavoro da fare per raggiungere la perfezione nella rappresentazione digitale del mondo reale.

L’avvento di Sora e simili modelli di IA apre nuovi orizzonti nell’ambito della creatività digitale, ma anche la necessità di continuare a perfezionare tali sistemi per garantire risultati sempre più convincenti e accurati.