Amazon è letteralmente fuori di testa, poiché mette a disposizione degli utenti un prodotto di ottima qualità, come il Google Pixel 8, portandolo ad un prezzo decisamente più basso e ridotto di quanto si sia mai pensato.

Il dispositivo in questione vien commercializzato nella sua variante da 128GB di memoria interna, ciò sta a significare che l’utente avrà a disposizione tale quantitativo di GB, per riuscire a salvare applicazioni, immagini o file di vario genere. Ciò che non cambia sono le specifiche tecniche, infatti lo smartphone è caratterizzato da un ampio display da 6,2 pollici di diagonale, con refresh rate a 120Hz, ed anche una batteria che, grazie al risparmio energetico generale del device, ne permetterà l’utilizzo per lungo periodo, prima di dover ricorrere alla presa a muro.

Google Pixel 8: offerta Amazon davvero imperdibile

Uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto, Google Pixel 8 può essere davvero acquistato ad una cifra estremamente conveniente, portando con sé un risparmio inedito ed esclusivo. Oggi gli utenti potranno spendere 589 euro per il suo acquisto, considerando comunque che il suo valore consigliato è di 799 euro (il risparmio è del 26%), sempre considerando essere completamente no brand e con garanzia di 24 mesi. E’ disponibile direttamente a questo link.

Tra le specifiche tecniche di maggior rilievo possiamo comunque trovare un ampio display da 6,2 pollici di diagonale, un OLED di altissima qualità, affiancato comunque da una buonissima batteria, che presenta comunque una durata più che soddisfacente, fino a 72 ore di utilizzo continuativo (sotto determinate condizioni), oppure processore Google Tensor G3, un top di gamma a tutti gli effetti, impreziosito a sua volta dalla presenza dell’intelligenza artificiale, per un affiancamento quotidiano ed un forte miglioramento dell’esperienza di tutti i giorni, sia nella ricerca che in tanti altri aspetti.