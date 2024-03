L’applicazione di messaggistica più famosa in tutto il mondo e senza alcun dubbio WhatsApp, la piattaforma a tinte verdi infatti vanta un bacino di utenti a dir poco assoluto conquistato negli anni a suon di funzionalità innovativi e aggiornamenti che lo hanno mantenuto sempre al passo coi tempi è in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti garantendo sicurezza e facilità utilizzo costanti.

L’applicazione di casa Meta vanta alle proprie spalle un team di sviluppo dedicato che si occupa di fornire aggiornamenti costanti in grado di rendere l’applicazione sempre competitiva e accattivante, questo team sembra non andare mai in vacanza dal momento che gli aggiornamenti vengono rilasciati periodicamente a cadenza costante senza pause.

Oggi vi parliamo dell’ultimo aggiornamento rilasciato nel canale beta per Android che reintroduce una funzionalità amata da molti utenti che però in passato era stata rimossa per questioni di compatibilità di design.

Torna lo swipe tra i menù

A quanto pare gli ingegneri del team di sviluppo hanno deciso di reintrodurre una funzionalità che in passato è stata molto amata dagli utenti, stiamo parlando dello swipe per spostarsi tra i menu, quest’ultimo era stato rimosso a causa di problemi di compatibilità di design ma nell’ultima beta per Android è stato reintrodotto, segno che WhatsApp ascolta i feedback della community e se possibile cerca di accontentarla.

Dunque una volta aggiornato WhatsApp all’ultima beta vedrete che la funzione sarà nuovamente attiva, al momento si tratta solo di un test e non sappiamo se quest’ultima resterà attiva anche nella release finale, poi per quanto riguarda invece il discorso iOS ancora tutto tace e non ci sono stati cambiamenti visibili, dunque non rimane che attendere per vedere se anche sul software di casa Apple arriverà il medesimo aggiornamento che riporterà alla luce lo swipe tra i menu, restate sintonizzati per saperne di più.