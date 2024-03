Sono molti i software che si aggiornano ogni singolo giorno con nuove funzionalità e caratteristiche che fanno invidia alla concorrenza. Tutto questo per non parlare dei sistemi operativi, soprattutto di Windows 11. Microsoft ultimamente è impazzita tra aggiornamenti al suo gioiellino di sistema operativo. Il quale si pensava che questo anno doveva essere rimpiazzato dalla sua versione successiva, cosa che purtroppo non si è avverata.

Da quanto si sta dicendo dopo l’ultimo aggiornamento al sistema operativo di Microsoft si stanno riscontrando dei problemi che riguardano la classica schermata blu.

Windows 11, che problemi ci sono?

Non ci sono sicuramente notizie che entusiasmano gli utenti per quanto riguarda Windows 11. Già come illustrato prima gli utenti ultimamente dopo aver compiuto l’ultimo aggiornamento per il sistema operativo stanno riscontrando diversi problemi.

La grande azienda Microsoft rilascia finalmente l’ultimo aggiornamento per quanto riguarda Windows 11 che dovrebbe corrispondere alla build di marzo, che viene identificata nel canale stabile con la versione KB5035853. Il quale sta causando dei problemi all’avvio del sistema operativo. Più nello specifico si sta parlando della segnalazione della famosissima schermata blu della morte chiamata anche Blue Screen of Death. La quale è mostrata quando si riscontrano dei problemi che impediscono l’avvio del sistema operativo. Problema molto importante visto che impedisce l’avvio del computer.

Questo sta accadendo ultimamente dopo l’ultimo aggiornamento di Windows 11. Evento che è capitato ad alcuni utenti dopo una serie di cicli di riavvii mentre ad altri l’hanno visionata subito dopo l’aggiornamento o dopo un semplice riavvio del computer.

Oltre alla schermata blu, l’ultimo aggiornamento di Windows 11 sembra aver provocato un rallentamento generale, portando ad ingenti problemi di fluidità.

Da quanto si può capire quindi l’ultima versione di Windows 11 conterrebbe qualcosa che non va. Microsoft però sembra non riportare nessun tipo di problema nella sua ultima build. Questo vuol dire che ancora non sono state prese in carico le segnalazioni del problema, per trovare una soluzione migliore al tutto.

Gli utenti che hanno risolto il problema sembrano aver fatto un ripristino ad una versione precedente.