WhatsApp, la celebre piattaforma di messaggistica istantanea, ha recentemente annunciato una serie di aggiornamenti entusiasmanti, tra cui un ritorno al passato con la reintroduzione di una funzione molto amata dagli utenti: lo “swipe“. Questo strumento, precedentemente rimosso, è tornato in auge nella versione 2.24.7.3 di WhatsApp Beta, suscitando grande interesse e apprezzamento da parte degli utenti.

Lo “swipe”, o scorrimento tra le schede di WhatsApp, era una caratteristica particolarmente popolare che permetteva agli utenti di navigare facilmente tra le varie sezioni dell’app, come le Chat, gli Aggiornamenti, la Community e le Chiamate. La sua reintroduzione è stata accolta con grande entusiasmo, poiché molti utenti avevano lamentato la sua assenza dopo essere stato annunciato il suo addio l’anno scorso.

Ritorna lo strumento swipe su WhatsApp

Secondo quanto riportato da TuttoAndroid.net, lo “swipe” è riapparso nella versione 2.24.7.3 di WhatsApp Beta, segnando un gradito ritorno per gli utenti. Sebbene inizialmente non fosse disponibile per tutti gli utenti, il suo utilizzo sembra essere ora esteso a tutti i beta tester nella versione attuale, suggerendo che presto potrebbe essere accessibile anche agli altri utenti.

Nel frattempo, il team di WhatsApp continua a lavorare sodo per poter migliorare l’intera esperienza utente, con un restyling dell’interfaccia che ha recentemente visto la riorganizzazione delle sezioni principali, all’interno della piattaforma di messaggistica istantanea. Questo particolare intervento mira a rendere l’app più intuitiva e facile da utilizzare per tutti gli utenti.

È interessante notare che queste modifiche arrivano in un momento molto cruciale per WhatsApp, così come per altre piattaforme e social. L’entrata in vigore del Digital Markets Act dell’Unione Europea prevede l’interoperabilità tra diverse piattaforme di messaggistica. Questa misura antitrust aprirà probabilmente la strada alla possibilità per gli utenti di scambiare messaggi e immagini con altri utenti presenti su diverse applicazioni, rendendo ancora più importante per WhatsApp mantenere la sua attrattiva e la sua facilità d’uso.

Con l’aggiornamento della funzione “swipe” e il continuo impegno nel migliorare le sue funzioni, sia per quanto riguarda l’interfaccia utente, sia per la privacy e la sicurezza dei dati personali, WhatsApp dimostra il suo impegno nel soddisfare le esigenze dei suoi utenti e nell’adattarsi alle nuove sfide del panorama digitale.