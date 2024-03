Samsung Galaxy Smart Tag2, il piccolo tag da utilizzare con i vostri dispositivi dell’azienda sudcoreana, può essere acquistato su Amazon, grazie alla campagna promozionale che lo abbassa di molto rispetto al listino originario.

Il risparmio è incredibile, ma di cosa stiamo parlando a tutti gli effetti? si tratta di un localizzatore bluetooth, avete presenti i classici AirTag di Apple? ecco, il fine del prodotto è esattamente lo stesso, consente di localizzare il proprio dispositivo, sfruttando modalità di utilizzo differenti tra loro.

Samsung Galaxy Smart Tag2: il prezzo è quasi gratis

Il risparmio su questo prodotto è assolutamente incredibile, infatti viene originariamente commercializzato a 39,90 euro, cifra comunque non troppo elevata, ma che allo stesso tempo è stata ridotta fortemente da Amazon sino a raggiungere la quota finale di soli 22,90 euro (pari al 43% di sconto effettivo). Lo potete acquistare qui.

Il Samsung Galaxy SmartTag2 presenta certificazione IP67, per una resistenza agli agenti atmosferici, è stato lanciato sul mercato nel corso del 2023, ed è quindi tra i più recenti in circolazione. Il suo peso, come è giusto che sia del resto, è estremamente ridotto, raggiungendo soli 14 grammi. La batteria ha una lunghissima durata, si parla di 500 giorni, con un incremento del 14% rispetto alla generazione precedente.

La modalità più interessante resta la Modalità Smarrito, quando attiva con l’NFC integrato verrà mostrato un messaggio a schermo, con tanto di contatto, sullo smartphone dell’utente che lo ritroverà, a prescindere da quale sia il sistema operativo installato. E’ presente anche la modalità Naviga, utile sopratutto per guidarvi verso il ritrovamento dello SmartTag2, così da essere sicuri di non perderlo mai nemmeno un secondo di vista (viene emesso anche un segnale acustico per il facile riconoscimento dello stesso nell’ambiente).