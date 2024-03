Roborock: splendide offerte con le Offerte di Primavera Amazon

Le Offerte di Primavera Amazon sono la perfetta soluzione su cui poter fare affidamento per riuscire a risparmiare acquistando direttamente da casa, tra le tantissime occasioni che potete cogliere al volo troviamo sicuramente i prodotti di casa Roborock, disponibili a prezzi fortemente scontati fino al 25 marzo 2024.

L’azienda, leader nel settore della produzione di elettrodomestici per la casa, votati prevalentemente alla pulizia degli ambienti, ha pensato di scontare due dei suoi robot aspirapolvere top di gamma. Roborock S7 Max Ultra è un robot con base autosvuotante, capace non solo di pulire alla perfezione tutti gli ambienti, svuotando in modo automatico il proprio serbatoio, ma anche di lavare in maniera approfondita, sfruttando i due serbatoi inclusi nella base (uno per l’acqua pulita ed uno per l’acqua sporca), con tanto di funzione autopulente, per avere la certezza di disporre sempre di spazzole deterse alla perfezione. La potenza massima di aspirazione è di 5500Pa, più che sufficiente per la maggior parte degli ambienti, con tanta tecnologia per la navigazione, il controllo da remoto (tramite app dedicata), oppure il controllo vocale sfruttando così gli assistenti vocali.

Il Roborock S7 Max Ultra avrebbe un prezzo di listino di 1199 euro, per le Offerte di Primavera di Amazon è stato scontato di 400€, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 799 euro. Lo potete acquistare qui.

Roborock: le Offerte di Primavera su Amazon

L’altra offerta di cui vi parliamo è legata al Roborock S8, un robot aspirapolvere con doppia spazzola e potenza di aspirazione fino a 6000 Pa, presenta rilevazione degli ostacoli 3D, adatto, data la conformazione delle spazzole, agli utenti con animali domestici, è anch’esso facilmente controllabile dallo smartphone, grazie all’applicazione dedicata (senza dimenticarsi la piena compatibilità con gli assistenti vocali, come Amazon Alexa).

Il prodotto viene di base commercializzato ad un prezzo di listino di 699 euro, nel corso delle Offerte di Primavera, che saranno attive fino al 25 marzo, è prevista una riduzione di 220 euro, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 479 euro. L’acquisto può essere completato direttamente a questo link.