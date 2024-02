Giusto l’altro giorno vi avevamo parlato dell’arrivo imminente di un nuovo smartphone del noto produttore tech Oppo, ovvero il prossimo Oppo Reno 11F. Ora l’azienda, senza troppi fronzoli, ha annunciato uffijcslm sul mercato questo nuovo smartphone. Ci troviamo di fronte ad un device appartenente alla fascia medio-alta del mercato, con un design giovanile e con una scheda tecnica davvero notevole.

Oppo presenta in veste ufficiale sul mercato il nuovo Oppo Reno 11F

Il produttore cinese Oppo ha da poco presentato in veste ufficiale per il mercato mobile un nuovo smartphone della famiglia Reno. Come già accennato in apertura, ci riferiamo al nuovo Oppo Reno 11F. Il design di questo smartphone risulta essere molto curato e moderno. La backcover è infatti disponibile in diverse colorazioni, tra cui Palm Green, Ocean Blue e Coral Purple.

La parte frontale è occupata da un ampio display con tecnologia OLED con delle cornici piuttosto sottili ed ottimizzate. Lo schermo ha una diagonale da 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 90Hz e con una luminosità di picco di 1100 nits. Il pannello è inoltre protetto da vetro Panda Glass e dispone del supporto ad HDR10+. In alto al centro è poi collocata una selfie camera da ben 32 MP.

Sul retro troviamo poi il modulo fotografico che comprende un sensore fotografico principale da 64 MP dotato della stabilizzazione ottica dell’immagine. Ad accompagnarlo, troviamo poi un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Sotto alla scocca, troviamo poi una grande batteria con una capienza di 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida da ben 67W. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, lo smartphone è alimentato dal soc MediaTek Dimensity 7050 con in accoppiata tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di memoria RAM. Tra le altre caratteristiche, spicca la presenza del chip NFC e della certificazione di impermeabilità IP67.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Oppo Reno 11F sarà disponibile all’acquisto per il momento per il mercato thailandese ad un prezzo iniziale di circa 285 euro al cambio attuale.