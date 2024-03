L’operatore WindTre, in questo periodo, sta proponendo ai suoi clienti la possibilità di integrare la propria offerta mobile con i pacchetti MIA Unlimited x Super Fibra. Questi pacchetti, a partire da soli 6,99 euro al mese, offrono tantissimi vantaggi e servizi esclusivi, tra cui minuti illimitati, SMS e giga senza limiti, il tutto alla velocità di connessione del 5G. La campagna promozionale è stata lanciata dall’operatore via email ed è rivolta esclusivamente ai suoi clienti di rete fissa.

WindTre e i dettagli delle offerte

Le offerte MIA Unlimited x Super Fibra di WindTre, come già detto, includono tantissimi vantaggi. A meno di 7 euro al mese, i clienti potranno usufruire di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali, giga illimitati e traffico internet mobile fino a 4G. In più, con l’opzione MIA Unlimited x Super Fibra 5G Easy Pay è possibile accedere oltre ai giga illimitati anche ad una velocità di navigazione pari al 5G. Il tutto a soli 9,99 euro al mese.

Grazie all’integrazione delle linee fisse con le offerte mobile, i clienti WindTre possono ora ottenere una maggiore efficienza e convenienza per i loro piani tariffari. In quanto essi potranno godere , in un’unica soluzione, di tutti i servizi di telefonia mobile e fissa. Coloro che sono interessati ad attivare la suddetta promo, dopo aver verificato la loro copertura e idoneità, potranno acquistare una nuova SIM ricaricabile gratuitamente, scegliere un nuovo numero di telefono o eseguire la portabilità da altro operatore. Insomma, le offerte MIA Unlimited x Super Fibra di WindTre rappresentano un’opportunità davvero vantaggiosa da non lasciarsi scappare. Correte ad attivare, la promo è disponibile ancora per un periodo di tempo limitato o almeno fino a nuovo avviso.

