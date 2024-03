TIM, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, di recente, ha lanciato due interessanti offerte mirate a conquistare i clienti provenienti da Vodafone e WindTre. Queste nuove proposte, offrono generosi pacchetti di servizi a un prezzo mensile vantaggioso di soli 7,99 euro. Una strategia pensata apposta per incentivare gli utenti a cambiare operatore telefonico.

Le due offerte in questione, sono TIM Power Supreme Limited e Power Steel New GPro e sono tutte e due disponibili al prezzo di 7,99 euro al mese. La prima è destinata a coloro che effettuano la portabilità di numero da Vodafone, mentre la seconda è riservata agli utenti provenienti da WindTre e VeryMobile. Entrambe le offerte includono minuti illimitati e chiamate verso tutti i numeri nazionali, più un ampio pacchetto dati alla velocità del 4G.

TIM: tutti i dettagli delle offerte

TIM Power Supreme Limited offre ai suoi clienti 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati. Mentre la Power Steel New GPro include SMS illimitati e 100 GB di traffico dati. Ma non è tutto, entrambe le promozioni offrono la possibilità di attivare un’opzione aggiuntiva per il traffico dati fino alla velocità del 5G, al costo di 1,99 euro al mese dopo i primi tre mesi gratuiti.

Queste nuove offerte sono attivabili esclusivamente presso i centri fisici autorizzati dell’operatore e non sono, al momento, disponibili per l’attivazione online. Coloro che sono interessati a procedere con la loro attivazione possono recarsi a uno dei tantissimi punti vendita distribuiti sull’intero territorio italiano. Ovviamente, prima che sia troppo tardi, in quanto le promozioni di cui vi abbiamo parlato, sono disponibili ancora per un periodo di tempo limitato. In poche parole, possiamo infine dire che, con un prezzo mensile fisso e generosi pacchetti di servizi, queste offerte offrono un’opzione davvero interessante per coloro che desiderano cambiare operatore e godere di vantaggi esclusivi ad un costo accessibile.