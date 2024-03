WindTre, uno dei principali operatori di telefonia mobile in Italia, sta per introdurre una serie di novità nelle sue offerte per il mese di marzo 2024. Queste modifiche coinvolgono sia le offerte per la telefonia mobile sia quelle per la rete fissa. Gli utenti potranno infatti ora godere di moltissime opzioni e vantaggi in più.

Una delle principali novità annunciate riguarda l’offerta Smart Security dedicata ai dispositivi IoT (Internet of Things). A partire dal 18 marzo 2024, questa offerta includerà 50 minuti di chiamate, 250 SMS e 500 MB di traffico dati ogni mese. Il prezzo per i nuovi clienti però, subirà un piccolo aumento, passando da 24,90 euro all’anno a 34,90 euro. È importante notare che questa modifica si applicherà anche agli attuali clienti che hanno già attivato l’ offerta in precedenza.

WindTre, offerte Call Your Country: cambiamenti per gli stranieri

Un altro cambiamento riguarda le offerte per gli stranieri, quelle soprannominate Call Your Country. A partire dal 18 marzo 2024, alcune promozioni, come quella con giga illimitati gratuiti per 6 mesi, saranno disponibili solo per un periodo limitato e solo con alcune offerte specifiche. Ci saranno altre modifiche anche ai bundle di giga disponibili, con maggiori vantaggi per coloro che richiedono la portabilità del numero mobile.

Ma non è tutto, l’operatore ha anche annunciato la proroga delle offerte fino a metà aprile 2024. Ciò significa che gli utenti potranno continuare a beneficiare delle attuali tariffe e condizioni delle promo attive, ed in più avranno più tempo a disposizione per valutare le nuove opzioni e adattarsi alle eventuali modifiche. Un’altra novità interessante è la possibilità di attivare l’offerta Smart Security in combinazione con le offerte di rete fissa, per ottenere uno sconto sul prezzo annuale. Si tratta di un vantaggio che sarà disponibile per i clienti che hanno attivato o che hanno intenzione di attivare un contratto fisso con l’ operatore. E’ importante anche ricordare che la disattivazione del contratto fisso abbinato comporterà il ritorno al prezzo standard per l’offerta Smart Security.

Insomma, con i cambiamenti previsti per le offerte Smart Security e Call Your Country, insieme alla proroga delle promo già esistenti, i clienti WindTre avranno più flessibilità e opportunità per scegliere l’opzione più adatta alle loro esigenze.