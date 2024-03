Passare troppo tempo al computer può compromettere il benessere psicofisico. Diverse ricerche hanno dimostrato che un’eccessiva esposizione agli schermi può avere effetti negativi sulla salute. Con piccoli accorgimenti, però, è possibile prevenire tali danni e preservare il proprio benessere.

Sconfiggere la dipendenza digitale

Il digital wellbeing, ovvero il benessere digitale, è diventato un tema di rilevanza sempre maggiore, specialmente con la diffusione dello smart working. Google ha condotto una ricerca coinvolgendo 9.000 utenti in sei Paesi diversi per valutare la frequenza e l’impatto delle attività digitali sul benessere individuale.

I risultati evidenziano una forte dipendenza digitale, con la maggior parte delle persone che passa molto tempo a controllare le notifiche sui propri dispositivi e a navigare sui social media. Una percentuale significativa ritiene che queste attività possano avere un impatto negativo sul loro benessere.

Per questo motivo, è fondamentale trasformare il tempo trascorso online in un’opportunità di crescita anziché di sovraesposizione a stimoli dannosi.

Social media e benessere mentale

Ecco alcuni consigli degli esperti per ridurre i danni alla salute causati dall’uso prolungato di computer, tablet e smartphone:

1. Utilizza la tecnologia in modo consapevole: Monitora il tempo di utilizzo dei dispositivi e utilizza strumenti disponibili come le funzioni di controllo del tempo offerte da diverse piattaforme e applicazioni.

2. Evita un uso passivo dei social media: Riduci il tempo trascorso sui social media e limita l’uso passivo, che può avere effetti negativi sul benessere psicologico.

3. Segui la regola 20-20-20 per salvaguardare la vista: Ogni 20 minuti, distogli lo sguardo dallo schermo e focalizza la vista su un oggetto distante per almeno 20 secondi, per evitare affaticamento e danni agli occhi.

4. Riduci l’utilizzo dei dispositivi prima di dormire: Evita l’esposizione alla luce blu dei dispositivi prima di andare a letto, poiché può interferire con il sonno e influenzare il ritmo circadiano.

5. Presta attenzione alla postura: Mantieni una postura corretta mentre utilizzi i dispositivi e fai pause frequenti per muoverti e rilassare i muscoli.

6. Fai esercizio fisico regolarmente: Dedica del tempo ogni giorno all’attività fisica per contrastare gli effetti negativi dell’eccessiva sedentarietà e promuovere il benessere fisico e mentale.

Dalla tecnologia alla tranquillità

Seguendo questi consigli e adottando una moderata e consapevolezza nell’uso della tecnologia, è possibile preservare il proprio benessere psicofisico nonostante l’uso frequente dei dispositivi digitali.