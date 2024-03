Iliad, offerte di marzo: le Flash 200 e 150 battono TIM facilmente

Difficilmente questa volta qualcuno riuscirà a tenere a debita distanza Iliad sperando di evitare che i propri autentici caschino. Il provider sta provando in tutti i modi a far valere la sua autorità e a quanto pare ci riuscirà senza problemi.

Dopo l’ultima campagna promozionale, se n’è aperta un’altra durante questo mese di marzo che comprende due offerte molto simili ma diverse tra loro.

Iliad offre due promo straordinarie, ecco la Flash 200 e la Flash 150

La prima delle due promo in questione è la Flash 200, confermata fino ad aprile, e la seconda è la Flash 150 che è una new entry. In realtà anche quest’ultima avrà valenza fino ad aprile, ma vediamole più nel particolare.

Flash 200, l’offerta leader di Iliad

È questa l’offerta leader sul sito ufficiale di Iliad, dove tutti possono recarsi per scoprirne ogni aspetto. All’interno della promo mobile, c’è di tutto e per un prezzo di 9,99 € al mese per sempre.

Chi la sceglie può basarsi su minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e su ben 200 giga in rete 5G. Questo standard di rete è gratuito e non va pagato a parte, come invece accade per altri gestori. Essendo un’offerta che costa 9,99 € al mese da libero accesso anche allo sconto sulla fibra ottica del provider.

Flash 150, il nuovo che avanza

Questa è la seconda offerta di Iliad, la sorella minore di quella appena vista. Esattamente come la promo precedente, garantisce minuti e messaggi senza limiti verso tutti ma con 150 giga in 4G.

È chiaro che anche il prezzo scende: chi vuole sottoscriverla dovrà pagarla solo 7,99 € al mese per sempre.

Il costo di attivazione da pagare è di 9,99 € al mese e vale lo stesso anche per la Flash 200. Per quanto riguarda le persone che possono sottoscrivere le soluzioni di Iliad, non ci sono limitazioni di alcun genere.