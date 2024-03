TIM Power Iron e non solo: sono 2 le offerte fino a 150 giga

Anche questa volta le offerte di TIM hanno tanto da raccontare ai nuovi utenti: tutto si traduce in minuti, messaggi e giga in quantità

La fine del 2023 aveva evidenziato la risalita di due offerte in particolare, ovvero le Power di TIM. Sia la prima che la seconda riescono a mettere in gioco grandi opportunità, partendo con i minuti e finendo con tantissimi giga.

Lo scopo principale è sempre lo stesso: dominare senza problemi e favorendo gli utenti garantendogli un risparmio. Si può dunque avere tutto pagando poco e sfruttando la grande qualità di TIM.

TIM ha lanciato di nuovo le sue Power, ora non c’è scampo con 100 e 150 giga

Le garanzie di risparmio da parte di un gestore come TIM spesso lasciano il tempo che trovano ma ora è tutto diverso. Non c’è altra azienda che possa competere con questa realtà, fatta di qualità, quantità e in questo caso anche di convenienza. Mai prima dello scorso mese di novembre si erano visti contenuti così abbondanti con prezzi così esili.

Il merito è sicuramente da attribuire ad offerte del calibro delle nuove Power. Entrambe differenti tra loro, sia per i contenuti, sia per i prezzi che per i nomi, riescono a scaturire lo stesso sentimento: soddisfazione assoluta.

TIM Power Iron

Portato da questa prima offerta che si chiama appunto Power Iron, gli utenti possono già ritenersi soddisfatti. Al suo interno ci sono infatti 100 giga per navigare sul web usando la rete 4G ma ci sono anche minuti e messaggi senza limiti verso tutti. Ad ogni utente che la sottoscrive costerà solo 6,99 € mensili.

TIM Power Supreme Web Easy

Restando sempre nell’ambito delle Power, è il momento della Supreme Web Easy, una soluzione estrema. Al suo interno infatti ci sono 150 giga disponibili con 7,99 € mensili, compresi ovviamente anche di minuti e messaggi senza limiti.

In entrambi i casi gli utenti potranno contare su un grande regalo: TIM regala infatti il primo mese a tutti consentendo di cominciare a pagare dal secondo in avanti.