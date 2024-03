CoopVoce e Kena Mobile, le offerte virtuali a confronto: prezzi bassi e tanti giga

CoopVoce è il gestore del momento grazie alle sue offerte migliori. Dopo il lancio della vecchia EVO 200, è arrivata una novità per coloro che non hanno bisogno di tantissimi contenuti. La sfida con Kena si apre anche questa volta.

Ci sono persone che spesso cambiano gestore anche più volte in un anno e in casi del genere non si può fare altro che dargli ragione. Sono attualmente due le offerte che si stanno sfidando molto da vicino, anche se con contenuti nettamente diversi.

CoopVoce contro Kena Mobile: qual è la migliore offerta del momento?

Un gestore mobile che si rispetti deve avere più opportunità sul suo sito ufficiale da offrire al pubblico. In entrambi i casi, sia per quanto riguarda CoopVoce che Kena Mobile, tutto ciò persiste, con opportunità di gran livello all’insegna del risparmio.

Andando sul sito ufficiale dell’uno o dell’altro provider, si può avere grande soddisfazione, soprattutto nel trovare prezzi bassissimi.

Sul sito di CoopVoce attualmente la migliore offerta è la EVO 10, promozione mobile che costa solo 4,90 € al mese per sempre. Al suo interno figurano minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi verso tutti e 10 giga in 4G. L’offerta mobile in questione è stata espressamente pensata per conferire a chi non fa un grande utilizzo del telefono la possibilità di avere tutto ugualmente. Non c’è alcun costo di attivazione per chi la sottoscrive entro i prossimi giorni e inoltre il primo mese è offerto gratis.

Parlando di Kena Mobile invece, c’è tutto un altro tipo di offerta mobile a disposizione di chi la sceglie. Il prezzo mensile è di 5,99 € ma questa volta si esagera: oltre ai minuti senza limiti verso tutti e ai 200 SMS concessi, ci sono ben 100 giga in 4G. Anche qui c’è un vantaggio molto singolare: scegliendo il servizio di ricarica automatica si possono avere 200 giga in regalo. Un’altra cosa in comune è il costo di attivazione praticamente nullo.