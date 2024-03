WhatsApp, nuovo aggiornamento: adesso cercare le chat è più facile e veloce

Una nuovo aggiornamento è in arrivo per WhatsApp: ora gli utenti possono filtrare le chat per trovarle in maniera più facile

Tanto per non cambiare, WhatsApp sta facendo parlare tantissimo di sé nelle ultime ore. La famosa applicazione di messaggistica istantanea, dopo aver condotto un grande 2023 per quanto concerne gli aggiornamenti dovrebbe a breve riportarne altri. L’intenzione è quella di puntellare sempre di più le facoltà messe a disposizione degli utenti.

Stando a quanto riportato ci sono già diversi aggiornamenti che bollono in pentola, uno dei quali sarebbe in procinto di arrivare. Sono diverse le novità che sono state segnalate nelle ultime ore all’interno di alcune piattaforme di messaggistica. Tra queste rientra ovviamente anche il nome di WhatsApp che nelle sue ultime beta ha fatto vedere qualcosa di interessante.

WhatsApp porta la possibilità di filtrare le chat ma per ora solo in beta

Da un po’ di tempo si parla tanto della volontà di WhatsApp di favorire la ricerca delle chat per i suoi utenti. All’interno di una versione beta della celebre applicazione dedicata al momento ad un numero limitato di sviluppatori, è stato visto un netto miglioramento sotto questo punto di vista.

Stando a quanto riportato infatti ci sarebbe una nuova riga di pulsanti disponibili direttamente sopra all’elenco delle chat. Lo scopo di questi ultimi è sicuramente quello di filtrare le conversazioni, dando la possibilità di visualizzare tutto rapidamente. Si possono visualizzare in maniera veloce le chat con messaggi non letti, solo i gruppi oppure tutte insieme.

Al momento non c’è chiarezza in merito ad un eventuale arrivo di nuovi filtri che possano servire agli agli utenti. Intanto coloro che vogliono avere l’opportunità di testare l’aggiornamento, devono necessariamente essere iscritti al programma beta. Per farlo basta poco, solo scaricare dal Play Store di Google la nuova versione 2.24.6.1.6, attualmente disponibile dunque solo per Android.

Di notizia per il futuro dunque non ce ne sono, almeno in merito all’eventuale aggiornamento che riguarderà l’applicazione stabile.